Самый элитный стейк: классический стейк дельмонико с травяным маслом

Чтобы отведать этот стейк, еще 200 лет назад люди становились в очередь в самый известный ресторан Нью-Йорка. Но теперь вы можете приготовить его сами.

Стейк Дельмонико – это король стейков. Он назван в честь знаменитого ресторана в Нью-Йорке, который радовал им своих посетителей более 200 лет. Стейк готовится из кусков элитной говядины травяного откорма (но, конечно, можно взять говядину и попроще), обжаренного до хрустящей корочки и сочной сердцевины. Стейк подается с ароматным маслом, сделанным из сливочного масла, чеснока и свежих трав.

Этот стейк, рецептом которого с вами делится Фокус, отлично подходит для праздничного ужина или романтического свидания. Он легко готовится на сковороде или на гриле.

Классический стейк дельмонико

Ингредиенты:

Для стейка:

4 куска лучшей говядины травяного откорма (рибай или филе), по 250 г каждый;

Соль и черный перец по вкусу;

2 столовые ложки растительного масла.

Для травяного масла:

120 г сливочного масла, размягченного;

2 зубчика чеснока, измельченных;

2 столовые ложки нарезанной петрушки;

1 столовая ложка нарезанного шалфея;

1 чайная ложка нарезанного розмарина;

Соль и черный перец по вкусу.

Для приготовления травяного масла в небольшой миске смешайте сливочное масло, чеснок и травы. Приправьте солью и перцем по вкусу и хорошо перемешайте. Переложите масло на кусок пищевой пленки и скрутите в рулетик. Поставьте в холодильник до застывания.

Для приготовления стейка выньте мясо из холодильника за 30 минут до готовки и просушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью и перцем по вкусу со всех сторон.

Разогрейте сковороду или гриль на высоком огне. Жарьте мясо с растительным маслом и обжаривайте по 4-5 минут с каждой стороны или до желаемой степени прожарки. Переложите стейки на тарелку и накройте фольгой. Он должен отдохнуть 10 минут.

Нарежьте травяное масло на кружочки и положите по одному на каждый стейк перед подачей. Наслаждайтесь элитным стейком!

Лучше всего, в качестве салата, к нему подойдет пикантный и простой острый салат из капусты.