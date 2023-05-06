Самый элитный стейк: классический стейк дельмонико с травяным маслом
Чтобы отведать этот стейк, еще 200 лет назад люди становились в очередь в самый известный ресторан Нью-Йорка. Но теперь вы можете приготовить его сами.
Стейк Дельмонико – это король стейков. Он назван в честь знаменитого ресторана в Нью-Йорке, который радовал им своих посетителей более 200 лет. Стейк готовится из кусков элитной говядины травяного откорма (но, конечно, можно взять говядину и попроще), обжаренного до хрустящей корочки и сочной сердцевины. Стейк подается с ароматным маслом, сделанным из сливочного масла, чеснока и свежих трав.
Этот стейк, рецептом которого с вами делится Фокус, отлично подходит для праздничного ужина или романтического свидания. Он легко готовится на сковороде или на гриле.
Классический стейк дельмонико
Ингредиенты:
Для стейка:
- 4 куска лучшей говядины травяного откорма (рибай или филе), по 250 г каждый;
- Соль и черный перец по вкусу;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Для травяного масла:
- 120 г сливочного масла, размягченного;
- 2 зубчика чеснока, измельченных;
- 2 столовые ложки нарезанной петрушки;
- 1 столовая ложка нарезанного шалфея;
- 1 чайная ложка нарезанного розмарина;
- Соль и черный перец по вкусу.
Для приготовления травяного масла в небольшой миске смешайте сливочное масло, чеснок и травы. Приправьте солью и перцем по вкусу и хорошо перемешайте. Переложите масло на кусок пищевой пленки и скрутите в рулетик. Поставьте в холодильник до застывания.
Для приготовления стейка выньте мясо из холодильника за 30 минут до готовки и просушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью и перцем по вкусу со всех сторон.
Разогрейте сковороду или гриль на высоком огне. Жарьте мясо с растительным маслом и обжаривайте по 4-5 минут с каждой стороны или до желаемой степени прожарки. Переложите стейки на тарелку и накройте фольгой. Он должен отдохнуть 10 минут.
Нарежьте травяное масло на кружочки и положите по одному на каждый стейк перед подачей. Наслаждайтесь элитным стейком!
Лучше всего, в качестве салата, к нему подойдет пикантный и простой острый салат из капусты.