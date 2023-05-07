Алкоголь тоже диета: какие коктейли из бара не повлияют на фигуру (рецепты)

Эксперты предлагают заменить ряд высококалорийных коктейлей, таких как "Пина колада" и "Лонг-Айленд" на менее калорийные с почти аналогичными ингредиентами.

Калории некоторых коктейлей сопоставимы с бургерами и картошкой фри, а в "Лонг-Айленде" их даже больше. Издание Daily Mail предлагает заменить такие коктейли на более низкокалорийные.

Замените "Пина коладу" (490 ккал) на "Кокосовый мохито" (180 ккал)

Пина Колада — это насыщенный сливочный коктейль, который может содержать большое количество калорий, так как основными ингредиентами являются кокосовые сливки и ананасовый сок с высоким содержанием сахара.

Но у Лоры Стагг, руководителя отдела маркетинга компании DrinkStuff, есть решение. Она предлагает выбрать более легкую альтернативу — кокосовый мохито, который, по ее словам, все равно обладает "тропическим настроением".

Он готовится из кокосовой воды, свежего сока лайма, листьев мяты и белого рома,

Замените "Лонг-Айленд" (780 ккал) на "Том Коллинз" (120 ккал)

Холодный чай "Лонг-Айленд" — это очень "мощный" коктейль, содержащий водку, ром, джин, текилу, ликер Трипл-сек, кислый микс и колу. Но он также очень калориен – 780 ккал. Это потому, что содержит около 10 г сахара на порцию, для сравнения в банке кока-колы — 10,6 грамм сахара.

Эксперты советуют вместо этого выбрать "Том Коллинз" — классический напиток, приготовленный из джина, лимонного сока, простого сиропа и содовой воды.

Замените "Белый русский" (425 ккал) на мартини с эспрессо (230 ккал)

Высокая калорийность коктейля "Белый русский" обусловленная сочетанием водки, кофейного ликера и густых сливок. В качестве более легкого коктейля на основе кофе рекомендуется попробовать "Эспрессо мартини".

Приготовленный на основе водки, кофейного ликера и рюмки эспрессо, этот изысканный вариант содержит почти на 200 калорий меньше, чем "Белый русский", но имеет схожие вкусовые качества.

Замените мартини "Порнозвезда" (290 ккал) на "Грязный мартини" (114 калорий)

Если вы любите мартини, вам следует избегать любых напитков с добавлением сиропов и ароматизаторов.

Аойф Тейлор, ведущий миксолог ресторана Rockwater в Хоуве, предлагает идеальный вариант для тех дней, когда 290 калорий в Pornstar Martini — это слишком много. Она рекомендует Dirty Martini ("Грязный мартини") — вариант коктейля Джеймса Бонда, который также бывает классическим, сухим или сладким.

Свое название он получил потому, что в его состав входит оливковый рассол, а также сухой джин и вермут.

Замените "Палому" (194 ккал) на текилу и грейпфрутовую содовую (117 ккал)

"Паломе" предлагают альтернативу на основе текилы с содовой и грейпфрутом.

Если "Палома" содержит 194 калории, то содовая с текилой и грейпфрутом — 117 ккал.

Замените "Клубничный дайкири" (400 ккал) на "Маргариту" (170 ккал)

"Клубничный дайкири", который содержит ром, клубнику, сок лайма и сахарный сироп, содержит огромное количество калорий. Некоторые из них содержат более 400 калорий в одном напитке. Рекомендуется выбрать гораздо более легкий вариант с текилой — "Маргариту", приготовленную из текилы, трипл-сека и сока лайма, которая в среднем содержит около 170 калорий на стакан.

Рецепты низкокалорийных коктейлей для вечера без чувства вины

Мул "Буча" (56,5 ккал)

Ингредиенты;

25 мл водки;

2 дольки лайма;

125 мл имбирно-лимонного напитка Remedy Kombucha (или любого аналога;

2 дэша ангоструа (биттер);

лимон и лайм для гарнира;

лед.

Способ приготовления:

Налейте водку и сок лайма в высокий стакан со льдом. Долейте Remedy Kombucha и долейте биттера. Гарнировать дольками лимона и лайма.

Коктейль Baileys Flat Martini (160 ккал)

Ингредиенты:

50 мл Baileys Deliciously Light ;

Одна-две порции свежего эспрессо;

25 мл водки;

кофейные зерна для гарнира;

лед.

Способ приготовления:

Добавьте лед в коктейльный шейкер. Добавьте 50 мл Baileys Deliciously Light, 25 мл водки и одну-две стопки свежего эспрессо. Встряхните и процедите в коктейльный бокал. Украсьте кофейными зернами.

"Малиновая Кайпиринья" (120 ккал)

Ингредиенты:

25 мл Abelha Silver (кашаса);

15 мл British Framboise (малиновый ликер);

4 ягоды малины;

5 мл сиропа агавы;

сок одного лайма;

лед.

Способ приготовления:

Смешайте в шейкере сок лайма, малину и сироп агавы. Добавьте лед, Abelha Silver и British Framboise. Хорошо встряхните и процедите в короткий бокал.

"Космо Хайбол" (175 ккал)

Ингредиенты:

20 мл сухого лондонского джина;

15 мл Cointreau;

10 мл сока лайма;

125 мл охлажденной тонизирующей воды;

лепестки роз, для гарнира.

Способ приготовления:

Наполните стакан "хайбол" льдом. Налейте джин, Cointreau, сок лайма и тоник. Украсьте гарниром и подавайте.

"Ло-джито" из черной смородины (124 ккал)

Ингредиенты:

25 мл рома El Dorado 3yo;

15 мл White Heron British Cassis (ликер из черной смородины);

5 мл сиропа агавы;

Небольшая горсть листьев мяты;

сок одного лайма;

лед;

содовая вода для верха.

Способ приготовления:

Смешайте сок лайма, White Heron British Cassis, сироп Агавы и мяту. Добавьте лед. Влейте ром, перемешайте. Долейте содовой водой. Украсьте еще мятой.

Слабоалкогольный коктейль "Френч 75" (49 ккал)

Ингредиенты

2,5 мл спирта Smidgin;

15 мл свежего лимонного сока;

10 мл сахарного сиропа;

безалкогольное игристое вино Freixenet 0,0% до верха;

лимонная цедра для гарнира;

лед.

Способ приготовления:

Добавьте Smidgin, лимонный сок и сахарный сироп в коктейльный шейкер и встряхните со льдом. Процедите и перелейте в бокал-флейту. Долейте безалкогольным игристым вином. Украсьте лимонной цедрой.

Абрикосовый ромовый кисель (115 ккал)

Ингредиенты

25 мл рома Goslings;

15 мл абрикосового ликера;

20 мл свежего лимонного сока;

5 мл сиропа агавы;

20 мл аквафабы (вода из нута);

лайм и ломтики ананаса для гарнира (по желанию).

Способ приготовления:

Добавьте все ингредиенты в шейкер со льдом и встряхните. Перелейте в охлажденный бокал со льдом. Украсьте лаймом и ломтиками ананаса.

Axia Espresso Martini (189 ккал)

Ингредиенты:

45 мл спирта Axia;

25 мл эспрессо;

20 мл кофейного ликера;

Кофейные зерна для гарнира.

Напомним, недавнее исследование ученых из Гарварда показало, что люди, потребляющие большее количество оливкового масла, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезни Альцгеймера и преждевременной смерти. Фокус писал о том, как включить в свой рацион больше этих важных для здоровья сердца жиров.