Острая курица фаршированная сыром: обедаем как южане

Говорят, в южных штатах США этот рецепт очень популярен. Поэтому, почему бы его не попробовать, ведь кухня южан фантастически вкусна.

Если вы хотите приготовить необычное и аппетитное блюдо из курицы в американском стиле, то этот рецепт, который предлагает Фокус, для вас. Вы можете сделать куриные грудки еще более сочными и вкусными, если наполните их сыром с красным перцем. Но можно взять любой другой, на ваш вкус, конечно же.

Для обжарки мы будем использовать панировочные сухари, которые придадут курице хрустящую корочку. Это блюдо отлично подойдет для обеда или ужина, особенно если вы любите острый и сырный вкус.

Острая грудка фаршированная сыром

Ингредиенты:

4 куриные грудки (без кожи);

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки перца;

120 мл молока;

1 крупное яйцо;

180 г панировочных сухарей;

160 г перченого сыра (или на свой вкус);

оливковое масло для жарки.

Посыпьте грудки равномерно 1 чайной ложкой соли и 1/2 чайной ложкой перца.

В небольшой миске взбейте 120 мл молока и яйцо. Окуните курицу в молочную смесь и обваляйте в панировочных сухарях.

Налейте примерно 0,5-1 см оливкового масла в большую сковороду на средне-высоком огне. Жарьте курицу в горячем масле около 10 минут с каждой стороны или до готовности.

Переложите курицу на противень. Держите курицу щипцами и нарежьте надрез в одной стороне каждой грудки, чтобы образовать карман. Выложите по 40-50 г сыра в каждый карман.

Запекайте в духовке при 180 градусах 2-3 минуты или до того, как сыр расплавится. Украсьте по желанию и подавайте немедленно. Приятного аппетита!

Лучше всего подавать эти острые куриные грудки с сыром вместе с рисом по-испански в качестве гарнира.