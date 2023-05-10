Это вам точно понравится: брюссельская капуста с беконом и яблоками
Даже те, кто ненавидит брюссельскую капусту, признают, что готовы есть ее только по этому рецепту.
Если вы хотите приготовить оригинальное и полезное блюдо из овощей, то вот вам рецепт от Фокуса брюссельской капусты с беконом и яблоками. Это просто волшебный рецепт, который понравится даже тем, кто не любит брюссельскую капусту.
Это блюдо отлично подойдет для гарнира или самостоятельной закуски, особенно если вы любите сладко-соленый вкус. Подавайте его горячим или теплым.
Брюссельская капуста с беконом и яблоками
Ингредиенты:
- 8 ломтиков бекона, нарезанных на кусочки по 1 см;
- 2 кг брюссельской капусты, обрезанной и пополам;
- соль и перец по вкусу;
- 2 средних яблока, очищенных от сердцевины и нарезанных на ломтики толщиной 0,5 см;
- 2 чайные ложки красного винного уксуса (или на свой вкус).
Разогрейте духовку до 220 градусов. Выложите бекон в один слой на большой противень с высокими краями. Запекайте до хрустящего состояния, около 15 минут. Выньте бекон из противня и сложите на бумажные полотенца.
Добавьте брюссельскую капусту на противень с жиром от бекона. Посыпьте солью и перцем. Перемешайте так, чтобы капуста была покрыта жиром. Запекайте до того, как капуста начнет подрумяниваться, около 15 минут.
Выньте противень из духовки и добавьте яблоко. Верните в духовку и запекайте до того, как капуста станет мягкой, а яблоко – сочным (10-15 минут).
Сбрызните овощи уксусом и перемешайте. Посыпьте сверху беконом и подавайте. Приятного аппетита!
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