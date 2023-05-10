Это вам точно понравится: брюссельская капуста с беконом и яблоками

Даже те, кто ненавидит брюссельскую капусту, признают, что готовы есть ее только по этому рецепту.

Если вы хотите приготовить оригинальное и полезное блюдо из овощей, то вот вам рецепт от Фокуса брюссельской капусты с беконом и яблоками. Это просто волшебный рецепт, который понравится даже тем, кто не любит брюссельскую капусту.

Это блюдо отлично подойдет для гарнира или самостоятельной закуски, особенно если вы любите сладко-соленый вкус. Подавайте его горячим или теплым.

Брюссельская капуста с беконом и яблоками

Ингредиенты:

8 ломтиков бекона, нарезанных на кусочки по 1 см;

2 кг брюссельской капусты, обрезанной и пополам;

соль и перец по вкусу;

2 средних яблока, очищенных от сердцевины и нарезанных на ломтики толщиной 0,5 см;

2 чайные ложки красного винного уксуса (или на свой вкус).

Разогрейте духовку до 220 градусов. Выложите бекон в один слой на большой противень с высокими краями. Запекайте до хрустящего состояния, около 15 минут. Выньте бекон из противня и сложите на бумажные полотенца.

Добавьте брюссельскую капусту на противень с жиром от бекона. Посыпьте солью и перцем. Перемешайте так, чтобы капуста была покрыта жиром. Запекайте до того, как капуста начнет подрумяниваться, около 15 минут.

Выньте противень из духовки и добавьте яблоко. Верните в духовку и запекайте до того, как капуста станет мягкой, а яблоко – сочным (10-15 минут).

Сбрызните овощи уксусом и перемешайте. Посыпьте сверху беконом и подавайте. Приятного аппетита!

А еще вы можете попробовать приготовить рис по-испански: как в лучших ресторанах Барселоны.