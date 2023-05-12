Апельсиновый хлеб с крем-сыром: пикантное наслаждение

Всего через час у вас будет вкуснейший десертный хлеб, который оценят все ваши гости.

Этот апельсиновый хлеб чем-то напоминает очень плотный паунд-кейк с тонким цитрусовым ароматом. Выпечка, по рецепту Фокуса, получается очень влажной и нежной — почти имеет кремовую структуру. Орехи добавляют немного текстуры, и не стесняйтесь добавлять больше, если вы любите ореховый хлеб. А полив обычным апельсиновым соком верхнюю корочку вы полюбите этот хлеб еще больше.

Апельсиновый хлеб с крем-сыром

Ингредиенты:

1 упаковка крем-сыра, размягченного (225 г);

110 г сливочного масла;

335 г сахара;

2 яйца;

280 г муки;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка разрыхлителя;

240 мл молока;

60 г измельченных грецких орехов;

2 столовые ложки тертой апельсиновой цедры;

60 мл апельсинового сока.

Смешайте крем-сыр и сливочное масло, взбивайте хорошо. Постепенно добавляйте сахар, взбивая до легкости и пышности. Добавьте яйца, взбивая хорошо после каждого добавления.

Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте смесь муки к сливочной смеси чередуя с молоком. Чередуйте молоко и смесь муки, хорошо перемешайте после каждого добавления.

Добавьте орехи и апельсиновую цедру. Вылейте тесто в 2 смазанные и посыпанные мукой формы для хлеба размером 21x11x7 см. Выпекайте при 190 градусах около 55 минут или до тех пор, пока деревянная зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.

Остудите в форме 10 минут. Затем полейте апельсиновым соком по хлебу. Выньте на решетку, чтобы полностью остудить.

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