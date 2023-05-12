Апельсиновый хлеб с крем-сыром: пикантное наслаждение
Всего через час у вас будет вкуснейший десертный хлеб, который оценят все ваши гости.
Этот апельсиновый хлеб чем-то напоминает очень плотный паунд-кейк с тонким цитрусовым ароматом. Выпечка, по рецепту Фокуса, получается очень влажной и нежной — почти имеет кремовую структуру. Орехи добавляют немного текстуры, и не стесняйтесь добавлять больше, если вы любите ореховый хлеб. А полив обычным апельсиновым соком верхнюю корочку вы полюбите этот хлеб еще больше.
Апельсиновый хлеб с крем-сыром
Ингредиенты:
- 1 упаковка крем-сыра, размягченного (225 г);
- 110 г сливочного масла;
- 335 г сахара;
- 2 яйца;
- 280 г муки;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 столовая ложка разрыхлителя;
- 240 мл молока;
- 60 г измельченных грецких орехов;
- 2 столовые ложки тертой апельсиновой цедры;
- 60 мл апельсинового сока.
Смешайте крем-сыр и сливочное масло, взбивайте хорошо. Постепенно добавляйте сахар, взбивая до легкости и пышности. Добавьте яйца, взбивая хорошо после каждого добавления.
Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте смесь муки к сливочной смеси чередуя с молоком. Чередуйте молоко и смесь муки, хорошо перемешайте после каждого добавления.
Добавьте орехи и апельсиновую цедру. Вылейте тесто в 2 смазанные и посыпанные мукой формы для хлеба размером 21x11x7 см. Выпекайте при 190 градусах около 55 минут или до тех пор, пока деревянная зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
Остудите в форме 10 минут. Затем полейте апельсиновым соком по хлебу. Выньте на решетку, чтобы полностью остудить.
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