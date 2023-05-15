Эсквитес из кукурузы: оригинальный мексиканский салат
В Мексике любят готовить простые, но сытные и пикантные салаты. Эсквитес – один из них.
Если вы любите кукурузу, то вам понравится этот рецепт эсквитес — традиционного мексиканского блюда из жареной кукурузы с сыром, майонезом, лаймом и чили, рецепт которого вам предлагает Фокус. Это идеальная закуска или салат для летних дней, когда кукуруза свежая и сладкая. Впрочем, ничего не мешает вам взять замороженную кукурузу и уже сейчас приготовить этот острый салат.
Главное — хорошо обжарить кукурузу на сковороде или гриле, чтобы она получила золотистую корочку и насыщенный аромат. Затем смешайте кукурузу с остальными ингредиентами и наслаждайтесь этим простым, но вкусным блюдом.
Эсквитес из кукурузы
Ингредиенты:
- 4 початка кукурузы или 4 стакана отделенных зерен;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1/4 стакана мелко нарезанного лука;
- 1/4 стакана майонеза;
- 1/4 стакана тертого сыра;
- сок и цедра одного лайма;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки черного перца;
- 1/4 чайной ложки чили-порошка или по вкусу;
- несколько веточек свежего кориандра для украшения.
Если вы используете цельные початки, то очистите их от шелухи и волосков. Нарежьте кукурузу с початков острым ножом. Если вы используете уже отделенные зерна, то пропустите этот шаг.
Разогрейте большую сковороду на средне-высоком огне и добавьте растительное масло. Когда масло начнет шипеть, добавьте кукурузу и лук. Жарьте, помешивая изредка, около 15 минут или до тех пор, пока кукуруза не станет золотистой и хрустящей. Переложите кукурузу в большую миску.
Добавьте в миску с кукурузой майонез, сыр, сок и цедру лайма, соль, перец и чили-порошок. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Посыпьте свежим нарезанным кориандром и подавайте горячим или теплым.
Кстати, этот салат лучше всего сочетается с лазаньей из баклажанов с творогом.