Классическое лакомство. Рецепт торта "Черный принц"
Это шоколадный десерт, который покорил многих сладкоежек своим нежным вкусом.
Вкусный и очень шоколадный. Торт "Черный принц" – точно понравится тем, кто любит шоколадные бисквиты. Его можно приготовить, как с кремом, так и без. Торт получится вкусным в любом случае. Фокус расскажет, как его приготовить.
Торт "Черный принц"
Ингредиенты:
Для теста:
- мука пшеничная — 280 г;
- кефир любой жирности — 270 мл;
- сахар — 270 г;
- яйца — 2 шт.;
- какао-порошок — 40 г;
- сода пищевая — 20 г;
- уксус столовый — 1 ст. л.;
- масло растительное — 100 мл.
Для крема:
- сметана — 400 г;
- сахарная пудра — 80 г;
- шоколад молочный или черный — 100 г.
Взбейте яйца с сахаром до белой пены. Добавьте кефир и масло. Перемешайте. Добавьте муку и какао-порошок, снова перемешайте. Влейте уксус и добавьте соду. Снова перемешайте. Вылейте тесто в форму и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течении 30 минут.
Вы можете подавать торт так, украсив растопленным шоколадом, а можете приготовить к нему простой сметанный крем. Смешайте сметану и сахарную пудру. А после добавьте растопленный шоколад и хорошо перемешайте.
Также вы можете приготовить вкусные булочки с повидлом.