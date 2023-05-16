Классическое лакомство. Рецепт торта "Черный принц"

Это шоколадный десерт, который покорил многих сладкоежек своим нежным вкусом.

Вкусный и очень шоколадный. Торт "Черный принц" – точно понравится тем, кто любит шоколадные бисквиты. Его можно приготовить, как с кремом, так и без. Торт получится вкусным в любом случае. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт "Черный принц"

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная — 280 г;

кефир любой жирности — 270 мл;

сахар — 270 г;

яйца — 2 шт.;

какао-порошок — 40 г;

сода пищевая — 20 г;

уксус столовый — 1 ст. л.;

масло растительное — 100 мл.

Для крема:

сметана — 400 г;

сахарная пудра — 80 г;

шоколад молочный или черный — 100 г.

Взбейте яйца с сахаром до белой пены. Добавьте кефир и масло. Перемешайте. Добавьте муку и какао-порошок, снова перемешайте. Влейте уксус и добавьте соду. Снова перемешайте. Вылейте тесто в форму и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов в течении 30 минут.

Вы можете подавать торт так, украсив растопленным шоколадом, а можете приготовить к нему простой сметанный крем. Смешайте сметану и сахарную пудру. А после добавьте растопленный шоколад и хорошо перемешайте.

Также вы можете приготовить вкусные булочки с повидлом.