Куриные рулеты с черной фасолью и маринованным красным луком

Не переживайте, мы научим вас делать не только эти чудесные рулеты, но и маринованный лук – это просто.

Очень простой рецепт от Фокуса пригодится тем, кто хочет поужинать куриными рулетами а-ля шаурма, но с добавлением пикантного вкуса черной фасоли и маринованного красного лука. Это отличный вариант для тех, кто любит мексиканскую кухню или просто хочет разнообразить свой рацион. Вы можете наслаждаться им дома или взять с собой на работу или на пикник.

Вы также можете адаптировать рецепт под свой вкус, добавляя или убирая ингредиенты по желанию. Например, вы можете использовать остатки жареной или вареной курицы, или купить готовую копченую курицу. Вы можете заменить черную фасоль на красную или белую, а салат на капусту или шпинат. Так же можно добавить сыр, помидоры, перец или любые другие овощи.

Куриные рулеты с черной фасолью

Ингредиенты:

180 граммов нарезанных остатков домашней, магазинной копченой или жареной курицы;

1 красный лук, тонко нарезанный;

1 спелый авокадо, очищенный и нарезанный кусочками (необязательно);

60 граммов пасты из черной фасоли (можно купить готовую или сделать свою из отварной фасоли, чеснока, лайма и специй);

4 веточки кинзы, только листья;

60 граммов нарезанного кочанного салата;

90 миллилитров дистиллированного белого уксуса;

30 граммов сахара;

30 миллилитров оливкового масла;

2 больших (25-сантиметровых) пшеничных лепешек (можно заменить на толстый лаваш);

20 миллилитров лимонного сока;

соль и перец по вкусу.

Для приготовления маринованного красного лука смешайте в небольшой кастрюле уксус, воду, сахар и соль. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая, чтобы растворить сахар и соль. Снимите с огня и добавьте нарезанный лук. Перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут. Затем слейте лишнюю жидкость и переложите лук в стеклянную или пластиковую емкость с крышкой. Храните в холодильнике до использования или до 2 недель.

Для приготовления соуса из авокадо положите в маленький кухонный комбайн или блендер кусочки авокадо, лимонный сок, оливковое масло, кинзу, соль и перец. Измельчите до однородной консистенции. При необходимости добавьте немного воды, чтобы разбавить соус. Переложите соус в миску и накройте пленкой для пищевых продуктов, прижав ее к поверхности соуса, чтобы предотвратить потемнение. Храните в холодильнике до использования или до 3 дней.

Для приготовления куриных рулетов разогрейте лепешки (или лаваш) в микроволновке на 10 секунд или на сковороде на минуту, чтобы они стали более эластичными и не ломались.

На каждую лепешку намажьте по половине стакана пасты из черной фасоли, оставляя свободными края лепешки.

Сверху положите по половине стакана курицы, по четверти стакана маринованного лука и по половине стакана салата на каждую лепешку.

Сложите рулеты, начиная с ближайшего к вам края лепешки. Подвиньте его к центру и прижмите обеими руками, чтобы он не расползался. Поворачивайте рулет по часовой стрелке, продолжая складывать лепешку.

Нагрейте сковороду или гриль на средне-высоком огне и слегка смажьте маслом. Обжарьте рулеты с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3 минуты с каждой стороны.

Подавайте курочку в рулетах горячей или теплой со своими любимыми соусами, например сальсой. Наслаждайтесь!

А в качестве салата можно приготовить эсквитес из кукурузы: оригинальный мексиканский салат.