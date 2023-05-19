Японский чизкейк – самый нежный из всех, которые вы пробовали

Поверьте, если вы приготовите этот чизкейк правильно, то забудете все другие рецепты.

Чизкейк – один из самых популярных десертов в мире и в каждой стране есть свои рецепты его приготовления. Но только чизкейк по-японски по рецепту Фокуса обладает такой легкостью и нежностью.

Секрет в том, что в него добавляют взбитые белки, которые делают его более воздушным и менее плотным. Японский чизкейк также называется хлопковым чизкейком или суфле-чизкейком. Он идеально подходит для чаепития или любого праздничного случая.

Японский чизкейк

Ингредиенты:

250 грамм сливочного сыра;

60 грамм сливочного масла;

100 миллилитров молока;

6 яиц;

60 грамм муки;

20 грамм кукурузного крахмала;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки лимонного сока;

140 грамм сахара;

Пудра из сахара для украшения.

Предварительно разогрейте духовку до 160 градусов и выстелите бумагой для выпечки дно и стенки формы для торта диаметром 20 сантиметров. В кастрюле на медленном огне растопите сливочный сыр, масло и молоко, помешивая до однородности. Снимите с огня и дайте немного остыть.

Отделите желтки от белков, и переложите желтки в большую миску. Добавьте муку, крахмал, соль и лимонный сок и хорошо перемешайте венчиком. Добавьте растопленную сырную смесь к желтковой и тщательно размешайте до гладкости.

В другой чистой и сухой миске взбейте белки миксером на высокой скорости, постепенно добавляя сахар, до образования жестких пиков. Ложкой аккуратно добавьте треть взбитых белков к сырной смеси и легко перемешайте. Повторите с оставшимися белками, разделив на две порции.

Перелейте тесто в форму для торта и разровняйте поверхность. Поставьте форму в большую глубокую противень и налейте в нее горячей воды до половины высоты формы. Это создаст паровую баню для равномерного запекания торта. Выпекайте чизкейк в духовке около 60 минут или до тех пор, пока он не поднимется и не станет золотистым сверху. Выключите духовку и оставьте торт в ней еще на 15 минут, слегка приоткрыв дверцу.

Выньте торт из духовки и аккуратно выньте из формы. Дайте ему полностью остыть на решетке. Посыпьте торт пудрой из сахара и нарежьте на кусочки. Наслаждайтесь своим японским чизкейком!

Приятного аппетита!

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