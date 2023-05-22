Лосось в медово-чесночном соусе: самый популярный рецепт

Филе лосося – это не дешевое удовольствие и главное приготовить его правильно и вкусно, чтобы не разочароваться.

Этот рецепт считается одним из самых популярных в интернете и если вы с ним не знакомы, то Фокус исправит это. Филе лосося очень популярно в мире, ведь оно богато витаминами и его просто готовить. Но у нас филе лосося стоит не дешево, так что к его приготовлению нужно отнестись со всей серьезностью.

Если вы новичок в морепродуктах, не волнуйтесь: обжаривание рыбы может показаться сложным, но с нашим рецептом у вас все получится.

Лосось в медово-чесночном соусе

Ингредиенты:

80 мл меда;

60 мл соевого соуса;

30 мл лимонного сока;

1 чайная ложка красного перца хлопьями;

45 мл оливкового масла extra virgin;

4 филе лосося по 170 г каждое, промокнутые бумажным полотенцем;

соль;

свежемолотый черный перец;

3 зубчика чеснока, измельченные;

1 лимон, нарезанный кружочками.

В средней миске смешайте мед, соевый соус, лимонный сок и красный перец хлопьями. Взбейте до однородности. В большой сковороде на средне-высоком огне разогрейте две столовые ложки масла. Когда масло горячее, но не дымится, добавьте лосось кожей вверх и посолите и поперчите. Готовьте лосось до глубокого золотистого цвета, около 6 минут, затем переверните и добавьте оставшуюся столовую ложку масла.

Добавьте чеснок на сковороду и готовьте до аромата, 1 минуту. Добавьте смесь из меда и нарезанные лимоны и готовьте до тех пор, пока соус не уменьшится примерно на 1/3. Подавайте лосось с соусом и нарезанными лимонами.

Приятного аппетита!

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