Кофейный смузи – утренний заряд бодрости на целый день

Это идеальный напиток для тех, кто любит кофе и хочет получить заряд энергии и белка утром или в течение дня.

Кофейный смузи по рецепту Фокуса готовится за несколько минут из простых и доступных продуктов, которые вы можете добавлять по своему вкусу. Кофейный смузи содержит кофе, молоко, банан, овсяные хлопья, мед и какао-порошок. Вы можете добавить ваниль, корицу или другие специи для придания аромата.

Вы также можете использовать растительное молоко или добавить протеиновый порошок для увеличения питательной ценности. Кофейный смузи — это отличный способ начать день или подкрепиться между приемами пищи.

Кофейный смузи

Ингредиенты:

240 мл холодного заваренного кофе;

120 мл молока (коровьего или растительного);

1 спелый банан;

30 г овсяных хлопьев;

1 столовая ложка меда;

1 чайная ложка какао-порошка;

по желанию: ваниль, корица или другие специи.

Заморозьте банан на несколько часов или на ночь, предварительно очистив его и нарезав кусочками. В блендере смешайте кофе, молоко, банан, овсяные хлопья, мед и какао-порошок. Добавьте ваниль, корицу или другие специи по вкусу.

Взбейте все до гладкости и однородности. Если смесь слишком густая, добавьте немного воды или молока. Если слишком жидкая, добавьте еще овсяных хлопьев или фруктов. Вылейте смузи в большой стакан и наслаждайтесь!

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