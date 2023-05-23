Неожиданный вкус. Рецепт французького салата с говядиной

Этот салат можно приготовить на праздник, или просто добавить к своему ужину.

В этом салате отлично сочетаются мясо, вкусные яблоки и заправка из майонеза с черным перцем. Его просто приготовить и он точно вам понравится. Как его приготовить, расскажет Фокус.

Французский салат с говядиной

Ингредиенты:

300 г отварной говядины;

2 средних яблока;

3 вареных куриных яйца;

200 г твердого сыра;

150 г моркови;

1 крупная луковица;

100 мл майонеза;

молотый черный перец, соль.

Отварите, или запеките говядину. Бульон, к слову, можно заморозить, он позже пригодится вам для приготовления соусов.

Мясо остудите и нарежьте соломкой. Лук нарежьте и замаринуйте минут на десять в воде с уксусом. После отожмите его. Маринад уберет резкий привкус и запах.

Сварите яйца вкрутую. Морковь помойте и натрите на крупной терке. Яблоки можете натереть, а можете нарезать соломкой. Выбирайте кисловатые яблоки с плотной мякотью.

Сыр натрите на крупной терке. После выложите слоями лук, яблоки, говядину, морковь и яйца. После каждого слоя не забывайте добавлять соль, молотый перец и майонез.

Сверху присыпьте салат сыром и уберите на 1 час в холодильник.

Также вы можете приготовить курицу по-тоскански. Вкусное и нежное блюдо с соусом.