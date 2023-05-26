Очень сытно и вкусно: рецепт клаб-сэндвича с курицей и сыром (видео)
Курицу для сэндвича нужно предварительно отбить, так она быстрее прожарится и сохранит сочность
Если вы не знаете, чем порадовать и даже удивить близких, рекомендуем приготовить для них клаб-сэндвичи. Клаб-сэндвич – это бутерброд из хлеба, с нарезанным приготовленным мясом птицы, ветчиной или жареным беконом, листьями салата, помидорами и майонезом. Сэндвич часто разрезают на четвертинки или половинки и скрепляют вместе с помощью коктейльных палочек. Он готовится очень легко по рецепту из блога "Домашние рецепты" и станет инетресным дополнением в меню, а также отличным вариантом сытного перекуса.
Клаб-сэндвичи с курицей в панировке
Ингредиенты:
хлеб для тостов;
сливочное масло 82,5%.
Для маринада:
яйцо – 1 шт;
вода – 250 мл;
соль – 0,5 ч. л;
смесь перцев – 0,5 ч. л;
куриная грудка – 300 гр;
Для панировки:
мука – 100 гр;
соль – 0,5 ч. л;
сушеный чеснок – 0,5 ч. л;
смесь перцев – 0,5 ч. л;
паприка – 0,5 ч. л.
Для соуса:
майонез – 150 гр;
сметана – 50 гр;
соль –0,5 ч. л;
смесь перцев – 0,5 ч. л.
паприка – 0,5 ч. л;
петрушка – 2 ч. л;
Для начинки:
сыр, помидоры, салат айсберг.
Способ приготовления:
Курицу предварительно отбить, так она быстрее прожарится и сохранит сочность, а в панировку лучше добавить несколько столовых ложек от маринада, так образуются маленькие комочки, которые будут вкусно хрустеть после жарки.
Воду, яйцо, соль и смесь перцев взбить до однородной массы в глубокой посуде, поместить туда отбитую куриную грудку и мариновать один час, накрыв миску пищевой пленкой для герметичности.
Для соуса соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. С ингредиентами для панировки сделать то же самое. В ней образуются комочки, которые после на мясе будут очень вкусно хрустеть.
Обвалять курицу в панировке с обеих сторон и обжарить на большом количестве растительного масла до румяной корочки. Готовое мясо просушить на бумажном полотенце.
Хлеб для тостов смазать сливочным маслом, обжарить с двух сторон на сухой сковородке до золотистого цвета.
Далее собираем сэндвич. Жареный тост смазать соусом, положить курицу, сыр, затем снова тост. Далее смазать соусом, выложить помидоры, порезанные кольцами, посолить, сверху – порезанный салат айсберг, сыр и закрыть все тостом. Закрепить все шпажками с четырех сторон и разрезать тост крест-накрест на четыре части. Клаб-сэндвич готов!
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