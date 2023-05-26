Очень сытно и вкусно: рецепт клаб-сэндвича с курицей и сыром (видео)

Курицу для сэндвича нужно предварительно отбить, так она быстрее прожарится и сохранит сочность

Если вы не знаете, чем порадовать и даже удивить близких, рекомендуем приготовить для них клаб-сэндвичи. Клаб-сэндвич – это бутерброд из хлеба, с нарезанным приготовленным мясом птицы, ветчиной или жареным беконом, листьями салата, помидорами и майонезом. Сэндвич часто разрезают на четвертинки или половинки и скрепляют вместе с помощью коктейльных палочек. Он готовится очень легко по рецепту из блога "Домашние рецепты" и станет инетресным дополнением в меню, а также отличным вариантом сытного перекуса.

Клаб-сэндвичи с курицей в панировке

Ингредиенты:

хлеб для тостов;

сливочное масло 82,5%.

Для маринада:

яйцо – 1 шт;

вода – 250 мл;

соль – 0,5 ч. л;

смесь перцев – 0,5 ч. л;

куриная грудка – 300 гр;

Для панировки:

мука – 100 гр;

соль – 0,5 ч. л;

сушеный чеснок – 0,5 ч. л;

смесь перцев – 0,5 ч. л;

паприка – 0,5 ч. л.

Для соуса:

майонез – 150 гр;

сметана – 50 гр;

соль –0,5 ч. л;

смесь перцев – 0,5 ч. л.

паприка – 0,5 ч. л;

петрушка – 2 ч. л;

Для начинки:

сыр, помидоры, салат айсберг.

Способ приготовления:

Курицу предварительно отбить, так она быстрее прожарится и сохранит сочность, а в панировку лучше добавить несколько столовых ложек от маринада, так образуются маленькие комочки, которые будут вкусно хрустеть после жарки.

Воду, яйцо, соль и смесь перцев взбить до однородной массы в глубокой посуде, поместить туда отбитую куриную грудку и мариновать один час, накрыв миску пищевой пленкой для герметичности.

Для соуса соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. С ингредиентами для панировки сделать то же самое. В ней образуются комочки, которые после на мясе будут очень вкусно хрустеть.

Обвалять курицу в панировке с обеих сторон и обжарить на большом количестве растительного масла до румяной корочки. Готовое мясо просушить на бумажном полотенце.

Хлеб для тостов смазать сливочным маслом, обжарить с двух сторон на сухой сковородке до золотистого цвета.

Далее собираем сэндвич. Жареный тост смазать соусом, положить курицу, сыр, затем снова тост. Далее смазать соусом, выложить помидоры, порезанные кольцами, посолить, сверху – порезанный салат айсберг, сыр и закрыть все тостом. Закрепить все шпажками с четырех сторон и разрезать тост крест-накрест на четыре части. Клаб-сэндвич готов!

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