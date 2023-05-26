Английское лакомство. Рецепт настоящего Йоркширского пудинга

Йоркширские пудинги бывают и сладкими и мясными, но они очень популярны и являются самым традиционным английским блюдом.

Йоркширский пудинг, как считается, был придуман в Северной Англии в 18 веке. Повара использовали жир, капающий с жарящегося мяса, чтобы сделать пудинги печи. Это традиционное английское блюдо, которое обычно подается с ростбифом и подливкой.

Йоркширский пудинг стал основной частью британского воскресного обеда и иногда употреблялся до основного мясного блюда. У Йоркширского пудинга есть стандарт – он не может считаться таковым, если получился ниже четырех дюймов (около 10 см). Фокус расскажет, как его приготовить.

Сладкий Йоркширский пудинг

Ингредиенты:

1 яйцо;

щепотка соли;

чайная ложка растительного масла;

половина стакана молока;

половина стакана муки;

сахар или джем по вкусу.

Нагрейте духовку до 200 градусов и смажьте формы для кексов маслом.

Прогрейте формы в духовке на несколько минут.

Взбейте яйцо с солью, молоком и мукой до однородности. Тесто должно быть негустым и без комочков.

Выньте формы из духовки и аккуратно разлейте тесто по ним. Не заполняйте формы более чем на половину.

Поставьте формы обратно в духовку и выпекайте пудинги около 20 минут или до тех пор, пока они не поднимутся и не зарумянятся.

Выньте пудинги из духовки и посыпьте их сахаром или полейте джемом по вкусу. Подавайте горячими или теплыми.

Также вы можете приготовить вкусный английский торт "Саварен". Хоть и придумали его во Франции, но чаще всего его готовят в Британии.