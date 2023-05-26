Оригинальное сочетание. Рецепт салата с курицей и финиками

Это сладко-острый салат, который подойдет для праздничного стола или для легкого обеда.

Сочетание фруктов и мяса иногда кажется странным, но на самом деле они прекрасно дополняют друг друга. Из фруктов и ягод делают соусы, запекают с ними мясо, или используют в салатах. Этот салат с курицей и финиками поразит вас своим вкусом. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с курицей и финиками

Ингредиенты:

грудка куриная — 200 г;

финики — 100 г;

ананас — 4 кружка;

апельсин — 2 шт;

огурец — 1 шт;

сметана — 2 ст. ложки;

майонез — 1 ст. ложка;

соус чили;

листья салата;

грецкие орехи;

соль.

Отварите филе курицы до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Также курицу можно запечь в духовке, или на сковороде под крышкой.

Очистите финики от косточек и нарежьте тонкой соломкой.

Разрежьте ананас на небольшие кусочки. Очистите апельсин от белой прослойки и пленок и разделите на дольки. Огурец нарежьте соломкой. Перемешайте все подготовленные продукты в большой миске. Смешайте сметану, майонез, добавьте пару капель острого соуса и перемешайте, приправьте солью, если требуется. Выложите листья салата в салатницу или на тарелки. Сверху распределите салат из курицы и фруктов. Полейте соусом и посыпьте дроблеными грецкими орехами.

При желании можно украсить салат ломтиками киви.

Также вы можете приготовить вкусный и сытный салат из картофеля с сельдью. Его часто готовят в Англии, как закуску.