Как приготовить сметанник без духовки всего за 30 минут: пошаговый рецепт

По вкусу такой торт получается ничем не хуже приготовленного традиционным способом.

Сметанник – из той категории тортов, которые напоминают о детстве. Любимый многими поколениями сладкоежек, он не теряет свою популярность и сейчас. Правда, из-за постоянной занятости не у всех есть возможность потратить определенное время на его приготовление. Поэтому предлагаем рецепт десерта от блогера Тани, который не потребует выпекания в духовке, а по вкусу получится ничем не хуже традиционного торта.

Сметанник за 30 минут

Ингредиенты (форма 19 см):

Для коржей:

сметана – 400 гр;

сахар – 400 гр;

мука – 600 гр;

сода – 10 гр.

Для крема:

сметана – 600 гр;

творог или творожный сыр – 600 гр;

сгущенное молоко – 200 гр;

сахарная пудра – 200 гр.

Способ приготовления:

Ингредиенты для коржей смешать и замесить однородное тесто. Разделить его на равные части, раскатать в тонкие коржи и выпекать по две минуты на сухой сковородке до золотистого цвета.

Далее готовим крем. Сметану взбить с творожным сыром, сахарной пудрой и ввести сгущенку, все хорошо перемешать блендером до однородной консистенции.

Последний этап – сборка торта. Коржи перемазать кремом. При желании в качестве прослойки можно добавить шоколад, бананы, клубнику или другие ингредиенты по вкусу. Оставшимся кремом смазать верх и бока торта. Верх украсить тертым шоколадом, дроблеными орехами или песочной крошкой. Готовый торт отправить на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся.

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