Свиные отбивные по-особому рецепту: самые нежные и вкусные

Конечно, у каждого есть свой рецепт "лучших отбивных в мире", но почему бы не попробовать наш?

Отбивные из свинины – одно из самых популярных блюд благодаря простоте и быстроте приготовления. Как только их не готовят и что только не добавляют в качестве приправ.

Но если вы решитесь приготовить свиные отбивные по рецепту Фокуса, то мы обещаем, что они получатся у вас самыми нежными из всех, которые вы пробовали. Отбивные запекаются в духовке с луком, чесноком и специями, что придает им дополнительный вкус. Запеченные свиные отбивные можно подавать с любым гарниром, например, с картофельным пюре, рисом, овощами или салатом. Это блюдо подойдет как для повседневного обеда или ужина, так и для праздничного стола.

Свиные отбивные по-особому

Ингредиенты:

4 свиных отбивных (по 150 г каждая);

соль и перец по вкусу;

120 г муки;

2 яйца;

120 г сухарей;

60 мл растительного масла;

1 луковица (нарезать кольцами);

4 зубчика чеснока (измельчить);

1 чайная ложка тимьяна;

1 чайная ложка розмарина.

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки или смажьте маслом. Посолите и поперчите свиные отбивные по вкусу. Обваляйте их в муке, затем в взбитых яйцах, затем в сухарях, хорошо прижимая панировку к мясу.

Разогрейте растительное масло на большой сковороде на средне-высоком огне. Обжарьте отбивные с обеих сторон до золотистой корочки, по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите отбивные на подготовленный противень.

Посыпьте отбивные нарезанным луком, чесноком, тимьяном и розмарином. Поставьте противень в духовку и запекайте около 15 минут или до тех пор, пока отбивные не будут готовы.

Приятного аппетита!

А еще вы можете попробовать приготовить вкуснейший суп из фасоли с ветчиной.