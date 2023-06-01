Кофейный торт за 30 минут без выпечки: как приготовить изумительный десерт

Готовый торт можное сть сразу, поскольку он получается очень иягкий.

Приготовить вкуснейший торт с кофе без выпечки – легко, если воспользоваться рецептом, который предлагает кулинарный блогер Кристина. Ее способ приготовления не требует выпечки, а десерт получается не менее вкусным, чем торт, приготовленный традиционным путем.

Кофейный торт на сковороде за 30 минут

Ингредиенты:

Для коржей:

Мука – 260 гр;

Сахар – 200 гр;

Яйца – 2 шт;

Разрыхлитель – 10 гр;

Растительное масло – 50 мл;

Молоко – 150 мл;

Кофе – 10 гр;

Сода – 1 ч. л;

Уксус – 1/2 ч. л;

Кипяток –100 мл.

Для крема:

творожный сыр – 620 гр;

сгущенка – 360 гр;

грецкие орешки – 120 гр. (по желанию).

Способ приготовления:

Сначала делаем коржи. В глубокую миску просеять муку, добавить сахар, яйца, разрыхлитель, растительное масло, молоко, кофе, перемешать. Затем соду погасить уксусом. Залить кипятком, хорошенько перемешать до однородности.

Распределить тесто по всей сковородке, обжаривать под крышкой 1,5 минуты, перевернуть и держать еще 30 секунд с другой стороны. Так испечь все коржи, выходит 8-9 штук.

Для крема к творожному сыру добавить сгущенку, хорошенько взбить.

Далее – сборка торта. Каждый корж перемазать кремом, верх и бока также покрыть кремом, при желании украсить измельченными грецкими орехами.

Торт получается очень мягкий, поэтому его можно есть сразу. Если он постоит в холодильнике, то пропитается еще лучше.

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