Свиные отбивные с бурбоном: дерзко и вкусно

Это один из лучших рецептов приготовления популярных свиных отбивных. Попробуйте – не пожалеете.

Свиные отбивные любят за прекрасный вкуси и быстроту приготовления. Фокус предлагает вам потушить свиные отбивные в бурбоне с луком и грибами. Бурбон придает соусу сладковатый и дымный привкус, а лук и грибы добавляют сочности и насыщенности.

Это блюдо несложно приготовить, но оно выглядит и пахнет так, будто вы потратили на него много времени и усилий. Это отличный вариант для повседневного ужина или особого случая, когда вы хотите порадовать себя или своих близких.

Свиные отбивные с бурбоном

Ингредиенты:

4 свиных отбивных (около 1 кг);

соль и черный перец по вкусу;

2 столовые ложки (30 мл) растительного масла;

1 большая луковица, нарезанная тонкими полукольцами;

250 г шампиньонов, нарезанных ломтиками;

2 столовые ложки (30 г) муки;

1 чашка (240 мл) бурбона;

1 чашка (240 мл) куриного бульона;

2 столовые ложки (30 мл) соевого соуса;

2 столовые ложки (30 г) коричневого сахара;

2 чайные ложки (10 мл) уксуса;

2 столовые ложки (30 г) сливочного масла.

Посолите и поперчите свиные отбивные с обеих сторон. В большой сковороде на средне-высоком огне разогрейте растительное масло и обжарьте отбивные по 4 минуты с каждой стороны, или до золотистой корочки. Переложите отбивные на блюдо и накройте фольгой, чтобы они не остывали.

В той же сковороде обжарьте лук и грибы на среднем огне, помешивая, около 15 минут, или до того, как лук станет мягким и карамелизованным. Посыпьте мукой и перемешайте, чтобы она покрыла овощи.

Добавьте бурбон, куриный бульон, соевый соус, коричневый сахар и уксус. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите, помешивая, около 10 минут, или до того, как соус немного загустеет.

Верните отбивные в сковороду и полейте соусом. Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10 минут, или до того, как отбивные будут готовы. Выключите огонь и добавьте сливочное масло. Перемешайте, чтобы оно растаяло и смешалось с соусом.

Подавайте свиные отбивные с соусом, украсив зеленью по желанию. Наслаждайтесь!

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