Восточное настроение. Рецепт турецкого салата с помидорами и хлебом

В этом салата много овощей и мяты.

Турецкая кухня славится обилием овощей и оригинальными приправами. Например, там часто добавляют в салаты свежую мяту, что немного непривычно.

Но вкус получается волшебным. Фокус расскажет, как приготовить очень летний салат со свежими овощами и приправами.

Турецкий салат с помидорами, хлебом и мятой

Ингредиенты:

4 больших помидора;

1/2 стакана оливок без косточек;

1/4 красного лука;

2 столовые ложки свежей мяты;

4 ломтика бездрожжевого хлеба;

1/4 стакана оливкового масла;

Сок 1/2 лимона;

Соль и перец по вкусу.

Помидоры нарежьте кубиками и переложите в большую миску.

Оливки разрежьте пополам и добавьте к помидорам.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и также добавьте в миску.

Мяту нарежьте и посыпьте ею овощи сверху.

Хлеб нарежьте небольшими кусочками и подсушите в духовке, на сковороде или в тостере до золотистой корочки.

В небольшой кастрюльке смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Доведите до кипения и снимите с огня.

Полейте салат горячей заправкой и перемешайте.

Выложите салат на большое блюдо и украсьте кусочками хлеба.

Если вам нравится восточная кухня, попробуйте приготовить иорданское блюдо мансаф. Оно похоже на плов, так как готовится на основе риса и баранины. А еще в нем очень много специй.