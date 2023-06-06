Ленивые пирожные с клубникой: быстрый десерт без лишней возни с тестом

На приготовление такого пирожного уйдет не более получаса.

Пока клубника обильно зреет в садах, самое время использовать эти ягоды по максимуму. Как известно, они прекрасно подходят для приготовления десертов, в том числе для выпечки, напитков, варенья и прочих вкусностей. Сегодня предлагаем вам приготовить ленивые пирожные с клубникой, на которые уйдет совсем немного времени, а вкус порадует. Своим рецептом поделились авторы блога "Ленивый кулинар".

Ленивые пирожные

Ингредиенты:

Пара листов слоеного теста.

Для крема:

маскарпоне – 200 гр;

сахар – 60-80 гр;

сладкий йогурт – 300 гр.

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить, нарезать и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. С тестом ничего делать не нужно: ни раскатывать, ни присыпать мукой.

В духовке тесто очень хорошо поднимется, его нужно разделить на "коржи". Достаточно будет три слоя, но можно сделать и больше, по желанию.

Для крема взбить маскарпоне с сахаром и йогуртом. Чем дольше взбивать, тем гуще будет крем.

Собираем пирожное. На нижний слой корда выложить крем и сверху порезанную клубнику. Так же повторить еще раз. Верх пирожного закрыть готовым коржом.

Чтобы пирожные лучше держали форму, можно отправить их ненадолго в холодильник.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный бисквит с клубникой.