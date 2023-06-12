Лучший ужин: рецепт тефтелей с картофелем
Для приготовления тефтелей можно взять как говяжий, так и куриный фарш.
Если не знаете, что приготовить на обед или ужин, чтобы было вкусно и всем понравилось, рекомендуем обратить внимание на рецепт известного кулинарного блогера Кристины Азизян. Она рассказала и показала, как приготовить вкуснейшие тефтели с картофелем. Беспроигрышное сочетания мяса и картошки гарантирует отличный результат.
Тефтели с картошкой
Ингредиенты:
Для тефтелей:
- фарш говяжий (можно взять и куриный) – 400-500 гр;
- яйцо – 1 шт;
- зелень;
- соль – щепотка.
- Можно добавить рис и половину лука.
Также понадобится:
- картофель – 5-6 штук среднего размера;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- помидоры – 1-2 шт;
- томатная паста – 1-2 ст.л;
- болгарский перец – по 1/2 красного и зеленого;
- пучок зелени;
- черный перец, паприка, соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Небольшие тефтели приготовить традиционным способом.
Далее лук очистить и мелко порезать его, морковь потереть на мелкой терке, обжарить их на растительном или топленом масле. Сверху разложить подготовленные тефтели. Добавить томатную смесь, картошку и специи: соль, черный перец и паприка. Закрыть посуду крышкой и тушить на среднем огне 25-30 минут. Добавить порезанные кубиками перцы и готовить еще пять минут. В конце добавить зелень.
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