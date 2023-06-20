Очень много начинки. Рецепт французского яблочного пирога

Этот пирог можно приготовить невероятно быстро, и он всегда получается.

Рецептов яблочного пирога очень много. И самые вкусные получаются те, в которых мало теста и много начинки.

Это французский яблочный пирог готовится очень быстро и очень просто. Единственный минус: придется нарезать много яблок. Рецептом поделилась кулинарный блогер Анастасия, которая пишет под ником aprilparadise.

Французский яблочный пирог

Ингредиенты:

5 яблок;

3 яйца;

30 г сливочного масла;

120 г муки;

120 мл молока;

1 ч. л разрыхлителя;

сок половины лимона;

сахар, ваниль.

Яблоки очистите от сердцевинок. Чистить кожицу, или нет, выбор за вами. После нарежьте их как можно тоньше, ножом, или на мандолине. Сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.

В другой миске готовьте тесто. Оно получится жидким, так что не переборщите с мукой. Разбейте яйца, добавьте сахар, пару столовых ложек, или по своему вкусу, не забудьте про ваниль. Влейте растопленное сливочное масло. Добавьте муку и разрыхлитель.

Перемешайте тесто до однородности и добавьте молоко. Добавляйте его небольшими порциями, после каждой перемешивая.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Выложите яблоки в форму, залейте тестом и постучите о стол, чтобы разровнять. Сверху можно присыпать дроблеными орешками.

Выпекайте около 50 минут до готовности. Вкуснейший яблочный пирог готов. Подавайте, посыпав сахарной пудрой и с шариком ванильного мороженого.

Также вы можете приготовить вкуснейший ванильный чизкейк с малиной.