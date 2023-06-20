Очень много начинки. Рецепт французского яблочного пирога
Этот пирог можно приготовить невероятно быстро, и он всегда получается.
Рецептов яблочного пирога очень много. И самые вкусные получаются те, в которых мало теста и много начинки.
Это французский яблочный пирог готовится очень быстро и очень просто. Единственный минус: придется нарезать много яблок. Рецептом поделилась кулинарный блогер Анастасия, которая пишет под ником aprilparadise.
Французский яблочный пирог
Ингредиенты:
- 5 яблок;
- 3 яйца;
- 30 г сливочного масла;
- 120 г муки;
- 120 мл молока;
- 1 ч. л разрыхлителя;
- сок половины лимона;
- сахар, ваниль.
Яблоки очистите от сердцевинок. Чистить кожицу, или нет, выбор за вами. После нарежьте их как можно тоньше, ножом, или на мандолине. Сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.
В другой миске готовьте тесто. Оно получится жидким, так что не переборщите с мукой. Разбейте яйца, добавьте сахар, пару столовых ложек, или по своему вкусу, не забудьте про ваниль. Влейте растопленное сливочное масло. Добавьте муку и разрыхлитель.
Перемешайте тесто до однородности и добавьте молоко. Добавляйте его небольшими порциями, после каждой перемешивая.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Выложите яблоки в форму, залейте тестом и постучите о стол, чтобы разровнять. Сверху можно присыпать дроблеными орешками.
Выпекайте около 50 минут до готовности. Вкуснейший яблочный пирог готов. Подавайте, посыпав сахарной пудрой и с шариком ванильного мороженого.
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