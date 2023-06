Шеф-повар из Нигерии провела у плиты четверо суток и установила новый мировой рекорд

Хильда приготовила более 100 кастрюль еды, каждая из которых была рассчитана на 30-35 человек. Всего меню состояло из 35 блюд.

Популярный нигерийский шеф-повар, 26-летняя Хильда Эффионг Бэсси, известная в социальных сетях как Хильда Бачи, официально стала мировым рекордсменом по самому продолжительному кулинарному марафону, что подтверждено Книгой рекордов Гиннеса. "Бачи готовила в общей сложности 100 часов в течение четырехдневного марафона, но ей пришлось довольствоваться рекордным временем в 93 часа 11 минут, потому что она "по ошибке взяла дополнительные минуты для одного из своих перерывов на отдых в начале попытки", – сообщает CBS.

За это время девушка приготовила более 100 кастрюль с едой, каждая из которых достаточно велика, чтобы накормить от 30 до 35 человек. Всего в меню было 35 блюд. На каждый час готовки выделялся всего один перерыв в пять минут. Кроме того, Бачи должна была следить за тем, чтобы она готовила или готовила не менее двух блюд одновременно, не полагаясь на своего су-шефа.

Бачи побила предыдущий рекорд в 87 часов 45 минут, который удерживался с 2019 года.

По словам героини, это "была попытка по-настоящему раздвинуть свои границы и проверить собственные способности", а также помочь "вдохновить молодых африканских женщин преследовать свои мечты".

За ее работой наблюдали так много людей по всему миру, что веб-сайт Книги рекордов Гиннеса "упал".

"Кулинарное шоу Хильды было настолько популярным, что наш веб-сайт не работал в течение двух дней из-за огромного объема трафика, который мы получили от легиона ее преданных поклонников", – пояснили представители КРГ.

На протяжении четырехдневного марафона к Бачи в гости пришли вице-президент Нигерии, губернатор штата Лагос и отмеченная наградами певица Тива Сэвидж.

Еда, оставшаяся после мероприятия, была передана в дар некоммерческой организации Festus Fajemilo Foundation, которая оказывает поддержку людям в Нигерии, страдающим расщелиной позвоночника и гидроцефалией.

Бачи является основателем ресторана и службы доставки "My Food by Hilda", и у нее были различные телевизионные кулинарные сегменты, в том числе "Dine on the Budget" на Pop Central TV и "In My Kitchen" на Rave TV.

Помимо кулинарного таланта, Хильда обладает эффектной внешностью

Однако рекорд Бачи может быть недолгим. "Голос Нигерии" сообщает, что у другого нигерийского шеф-повара, Дамилолы Адепаруси, известной как Шеф Дамми, был собственный кулинарный марафон, который длился 120 часов.

"Мы идем за мировым рекордом Гиннеса", — написала в Twitter шеф-повар Дамми 9 июня. Книга рекордов Гиннеса еще не подтвердила ее попытку.

Ранее Фокус писал, что в Индии 16-летняя Срушти Судхир Джагтап побила рекорд Гиннесса, танцуя 127 часов с небольшими перерывами.