Идеальная закуска. Рецепт самых вкусных сырных палочек
Такие печенья отлично подойдут к чаю, томатному соку, или для пикника.
Сырное печенье – это всегда вкусно. К тому же оно подходит тем, кто не любит сладкую выпечку. Их можно подавать, как закуску на вечеринке вместе с хамоном и коктейлями вроде Кровавой Мэри, а можно просто взять с собой на пикник, или на работу.
Рецептом вкусного печенья поделилась украинский кулинарный блогер, которая пишет под ником aprilparadise.
Сырные палочки
Ингредиенты:
- 350 г творога;
- 2 яйца;
- 100 г сулугуни;
- 100 г муки (может понадобиться больше, тесто не должно липнуть к рукам);
- 0,5 ч. л разрыхлителя;
- 1 желток;
- кунжут.
Сначала смешиваем творог и яйца. Можно это сделать руками, или ложкой, а можно использовать погружной блендер. Затем всыпаем муку и натертый сулугуни. Замешиваем тесто. Оно не должно липнуть к рукам, так что следите за количеством муки.
Затем формируем косички, или просто выкладываем на противень колбаски теста. Напомним, предварительно противень нужно застелить бумагой для выпечки.
Смазываем печенья желтком и посыпаем кунжутом. Можно также посыпать крупной солью, розмарином, или даже натереть сыр сверху – тут выбор за вами.
Печем в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут. А потом даем печенью остыть.
Также вы можете приготовить вкусный летний салат с вареным языком и свежими овощами. Он отлично подойдет к таким сырным палочкам.