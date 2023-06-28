Идеальная намазка. Простой паштет из яиц всего за пару минут (видео)

Такой паштет можно хранить в холодильнике до трех дней.

Иногда самое вкусное блюдо готовится очень просто и не требует особых навіков или дорогих ингредиентов. Одним из таких можно назвать паштет из яиц, рецептом которого поделился кулинарный блогер Юрий Королев. Его можно делать хоть каждый день, это займет не более пары минут, а можно приготовить впрок на 2-3 дня. Прелесть подобного паштета еще и в том, что в него можно добавлять разные добавки по своему вкусу. Он имеет нежную мягкую текстуру.

Паштет из яиц

Ингредиенты:

яйца – шесть штук;

соль;

перец и другие специи по вкусу;

укроп свежий;

майонез или сметана.

Способ приготовления:

Яйца отварить в крутую, остудить, почистить, поместить в чашу блендера. Туда же всыпать соль, перец, специи, мелко порубленный укроп, все перебить в однородную массу.

Такой паштет очень вкусный на поджаренном хлебе, с огурцом и авокадо в качестве утренних бутербродов, а также для приготовления перекусов с хлебом или батоном на протяжении дня.

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