Самса "Тюльпан": вкусно, красиво и очень просто

Блюдо не только порадует вкусом, но и удивит своим оформлением.

Самса – это треугольные пирожки из пресного или слоеного теста. Чаще всего ее делают с начинкой из рубленого мяса и лука, но встречаются и другие варианты: с курицей, с сыром и даже с грибами. Это блюдо характерно для национальных кухонь Узбекистана и Таджикистана, где самса продается практически повсеместно. Купить этот перекус можно и в Украине. Кроме того, ее легко приготовить в домашних условиях, чтобы потом угощать ею родных или брать с собой на работу, в дорогу или на природу в качестве перекуса. Рецептом приготовления самсы в форме тюльпана поделились в блоге "Рецепты каждый день".

Самса "Тюльпан"

Ингредиенты:

мука – 500 гр;

масло сливочное – 200 гр;

сметана – 200 г.р;

соль – 1 ч. л.

Для начинки:

говяжий фарш – 400 гр;

лук – 2 шт;

соль – 2 ч. л;

перец – 1 ч. л;

растительное масло – 15 мл;

зира – 1 ч. л.

Для украшения:

яйцо – 1 шт;

кунжут – 60 гр.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. Периодически окуная в муку, натереть на терке сливочное масло и руками перетереть все в мелкую крошку. Добавить сметану и замешать тесто, поставить его в холодильник.

В другой миске смешать фарш, лук, специи и растительное масло.

Достать тесто из холодильника и разделить на 12-15 кусочков. Сформировать колобки, затем раскатать их в круги диаметром 18 см. От середины до края сделать разрез, на край выложить ложку начинки и от разрезанного края завернуть начинку в тесто в виде конуса, защипнуть свободные края снизу.

Смазать яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать самсу 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

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