Курица под шубой: как приготовить идеальное блюдо на обед

Мясо, приготовленное таким способом, можно подавать с любым гарниром или же как самостоятельное блюдо.

Куриное мясо – это очень полезный диетический продукт, из которого можно приготовить огромное количество питательных и очень вкусных блюд в любом виде: жареные, вареные тушенные. Сегодня мы предлагаем вам попробовать новый рецепт блюда из курицы – курочку под шубой. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Сборник рецептов".

Курица под шубой

Ингредиенты:

куриное филе;

соль, перец;

яйца;

сыр;

майонез;

лук;

помидоры.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, обсушить на бумажном полотенце, хорошо отбить, затем сверху немного посолить и поперчить. Для "шубы" яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Смешать их с тертым сыром, добавить немного майонеза, все хорошо перемешать.

Филе выложить на застеленный пергаментом противень. На куриное филе первым слоем выложить обжаренный лук, далее – нарезанные колечками помидоры и сверху равномерным слом выложить "шубку".

Поставить мясо в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, примерно на 25 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить диетический шашлык из курицы на шпажках.