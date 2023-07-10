Пикантно и очень вкусно: рецепт кролика в томатном соусе
Каччаторе из кролика — это классическое блюдо итальянской домашней кухни.
Если вы любите крольчатину, то этот рецепт точно вам понравится. Каччаторе из кролика – это типичное блюдо итальянской кухни, классика домашних блюд, которое готовят практически везде, но чаще всего в Тоскане, Эмилии-Романье или Лигурии. Рецепты могут различаться от региона к региону, но каждый раз крольчатина получатся очень вкусной.
Рецепт был опубликован на сайте итальянской кухни Cucchiaio.
Каччаторе из кролика
Ингредиенты:
- 1 кролик, порезанный на куски;
- 100 г муки;
- 2 или 3 столовые ложки каперсов;
- 450 г томатного пюре;
- 200 мл белого вина
- 1 зубчик чеснока
- две веточки розмарина
- несколько листьев шалфея
- несколько лавровых листьев
- оливковое масло, соль, перец.
Чтобы приготовить каччаторе из кролика, сначала обваляйте кусочки мяса в муке, а затем осторожно встряхните их, чтобы удалить излишки муки.
Смажьте дно кастрюли с высокими бортами тонким слоем масла, добавьте измельченный зубчик чеснока, лавровый лист и несколько листьев шалфея. Когда все в кастрюле начнет готовиться на небольшом огне и источать аромат, добавьте крольчатину.
Хорошо обжарьте мясо со всех сторон, и когда оно станет золотистым и горячим, влейте белое вино, дав спирту испариться.
Затем добавьте томатное пюре и каперсы. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 30-40 минут на медленном огне. Во время приготовления проверяйте блюдо, несколько раз перемешивайте, добавляя немного воды, если соус становится слишком густым.
В конце приготовления приправьте солью и перцем, добавьте нарезанный свежий розмарин и немного масла. Дайте крольчатине отдохнуть несколько минут, а затем подавайте.
А на десерт вы можете приготовить вкусный шоколадный кекс с абрикосовым джемом. Это простой рецепт выпечки, которая получится даже у начинающего кулинара.