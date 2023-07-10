Пикантно и очень вкусно: рецепт кролика в томатном соусе

Каччаторе из кролика — это классическое блюдо итальянской домашней кухни.

Если вы любите крольчатину, то этот рецепт точно вам понравится. Каччаторе из кролика – это типичное блюдо итальянской кухни, классика домашних блюд, которое готовят практически везде, но чаще всего в Тоскане, Эмилии-Романье или Лигурии. Рецепты могут различаться от региона к региону, но каждый раз крольчатина получатся очень вкусной.

Рецепт был опубликован на сайте итальянской кухни Cucchiaio.

Каччаторе из кролика

Ингредиенты:

1 кролик, порезанный на куски;

100 г муки;

2 или 3 столовые ложки каперсов;

450 г томатного пюре;

200 мл белого вина

1 зубчик чеснока

две веточки розмарина

несколько листьев шалфея

несколько лавровых листьев

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить каччаторе из кролика, сначала обваляйте кусочки мяса в муке, а затем осторожно встряхните их, чтобы удалить излишки муки.

Смажьте дно кастрюли с высокими бортами тонким слоем масла, добавьте измельченный зубчик чеснока, лавровый лист и несколько листьев шалфея. Когда все в кастрюле начнет готовиться на небольшом огне и источать аромат, добавьте крольчатину.

Хорошо обжарьте мясо со всех сторон, и когда оно станет золотистым и горячим, влейте белое вино, дав спирту испариться.

Затем добавьте томатное пюре и каперсы. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 30-40 минут на медленном огне. Во время приготовления проверяйте блюдо, несколько раз перемешивайте, добавляя немного воды, если соус становится слишком густым.

В конце приготовления приправьте солью и перцем, добавьте нарезанный свежий розмарин и немного масла. Дайте крольчатине отдохнуть несколько минут, а затем подавайте.

А на десерт вы можете приготовить вкусный шоколадный кекс с абрикосовым джемом. Это простой рецепт выпечки, которая получится даже у начинающего кулинара.