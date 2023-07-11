Для крепкого здоровья: варенье из черной смородины без варки всего из двух ингредиентов

Такое варенье необходимо хранить в темном и прохладном месте.

В садах – сезон смородины. Эта ягода обладает огромным перечнем полезных свойств. В ней много клетчатки и мало сахара, поэтому она идеальна для похудения. В смородине много различных кислот, эфирных масел и пектина. Эти вещества полезны для микрофлоры кишечника. Высокое содержание кумарина и витамина С делает ее полезной для укрепления сосудов, снижения риска сердечных заболеваний. Ну и просто она невероятно вкусная. А варенье из смородины зимой позволяет укреплять иммунитет и противостоять простудным заболеваниям. Если же в ней максимально сохранить полезные вещества, то эффект от ее употребления будет еще ощутимее. Предлагаем приготовить варенье из смородины, которое не требует термической обработки, по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Такая смородина сохраняет все полезные качества.

Варенье из черной смородины без варки

Ингредиенты:

черная смородина – 1 кг;

сахар – 2 кг.

Способ приготовления:

Ягоды смородины необходимо тщательно помыть, перебрать, оборвать хвостики. Дать хорошо стечь воде, и сложить смородину в глубокую миску, измельчить в однородную массу погружным блендером.

Далее постепенно ввести сахар, продолжая взбивать.

Оставить готовую массу на несколько часов в стеклянной или эмалированной посуде, которую периодически надо помешивать, чтобы весь сахар полностью растворился.

Затем получившееся варенье разложить по сухим стерилизованным банкам и закрыть крышками. Хранить такое варенье необходимо в темном и прохладном месте.

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