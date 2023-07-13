Сезон консервации: как приготовить салат "Генеральский" на зиму

Овощи для салата нужно брать только свежие и качественные.

Многие хозяйки уже начинают потихоньку готовиться к зиме, наполняя свои закрома вкусной закаткой. Предлагаем рецепт из блога "Закатки на зиму", как приготовить очень интересный салат впрок, который будет радовать в зимние месяцы своим вкусом, ароматом и яркими красками.

Салат "Генеральский"

Ингредиенты на 3 литра:

помидоры – 1 кг;

огурцы – 1 кг;

репчатый лук – 300 гр;

капуста – 300 гр;

сладкий перец – 300 гр;

морковь – 200 гр;

соль – 2 ст. л;

сахар – 100 гр;

уксус 9% – 80 мл;

растительное масло – 150 мл;

свежая зелень (петрушка, укроп) – большой пучок;

перец чили (по желанию) – 1 шт.

Способ приготовления:

Первый этап – подготовить все овощи. Их следует брать только свежими и хорошего качества: никаких подгнивших помидоров или вялых огурцов.

Овощи помыть, почистить и измельчить. Так, огурцы необходимо нарезать кружочками и сложить в глубокую кастрюлю или таз. Капусту мелко нашинковать, помидоры нарезать полукольцами, морковь разрезать пополам, затем еще раз пополам и мелко нарезать. Чтобы тратить меньше времени, ее можно натереть на терке для моркови по-корейски. Перец нарезать тонкими полукольцами, лук – полукольцами. Свежую зелень мелко порубить.

Острый перец нарезать колечками.

Все овощи перемешать, добавить соль, сахар, растительное масло, уксус, снова все перемешать и дать постоять три часа, перемешивая салат через каждые 30 минут. За это время он выделит много сока.

Спустя три часа разложить салат по стерилизованным банкам и долить маринадом до верху банок. Прикрыть стерильными крышками. На дно глубокой кастрюли постелить полотенце, сверху поставить банки, накрытые крышками. Налить воду до плечиков банок. Литровые банки стерилизовать 30 минут, поллитровые – 20 минут.

Закатать, перевернуть крышкой вниз и укутать до полного остывания, после чего поставить в погреб или темную кладовку.

Ранее Фокус писал, как приготовить помидоры по-корейски на зиму.