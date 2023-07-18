Сезон консервации: как приготовить лечо с фасолью

Все овощи для лечо необходимо хорошо помыть и почистить, а фасоль перед приготовлением ночь подержать в воде.

Летний день зиму кормит, говорили наши бабушки. Сейчас самое время делать заготовки и консервировать, сушить, варить все, чем радует природа. Сегодня мі предлагаем приготовить на зиму вкуснейшее лечо с фасолью по рецепту из кулинарного блога "Закатки на зиму". Оно сытно, ароматное и зимой будет настоящим праздником на столе.

Лечо с фасолью

Ингредиенты:

фасоль белая сухая – 500 гр;

помидоры свежие – 3,5 кг;

перец сладкий болгарский – 2 кг;

перец красный жгучий – 1 шт;

сахар-песок – 1 стакан;

масло растительное – 1 стакан;

соль пищевая – 2 ст. л;

уксус 6%-ный – 120 мл.

Способ приготовления:

Перед приготовлением фасоль необходимо замочить в холодной воде на ночь, а утром хорошо проміть и поставить варить до готовности, после чего фасоль остудить.

Сладкий перец помыть, очистить от семян, снова промыть под проточной водой, произвольно нарезать.

Помидоры вымыть, очистить от плодоножек и нарезать небольшими кусочками. Затем их пропустить через мясорубку или пюрировать в блендере. Если не нравится кожура с помидоров, то можно помидоры бланшировать несколько минут в кипятке и снять кожицу, а затем пюрировать.

Перелить помидорную массу в кастрюлю, поставить на огонь, добавить соль и сахар, варить 20-25 минут. После этого к томатам всыпать нарезанный сладкий перец и варить на среднем огне, время от времени помешивая, около 15 минут.

Далее добавить фасоль, подсолнечное масло и варить еще 10 минут.

Пока готовится лечо, нужно подготовить банки с крышками. Банки с крышками нужно стерилизовать на водяной или паровой бане так, чтобы банка полностью прогрелась со всех сторон.

В лечо влить уксус и выключить огонь. Разложить горячее лечо по стерилизованным банкам и закатать крышками. Перевернуть банки крышками вниз и укутать в плед на ночь. Утром снять плед и перенести закатку в прохладное место для хранения.

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