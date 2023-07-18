Самый мягкий и нежный: пошаговый рецепт пирога с абрикосами

Это вкуснейший сезонный пирог, который очень просто приготовить.

Абрикосовый пирог – это мягкий и ароматный сезонный десерт, который очень просто готовить. Особенно сейчас, когда сезон самых вкусных и ароматных абрикосов. А еще он получается очень ярким и красивым. Как его приготовить, рассказали на сайте Cucchiaio.

Абрикосовый пирог

Ингредиенты:

75 г сахарного песка;

75 г тростникового сахара;

70 г миндальной муки;

330 г муки;

160 г мягкого сливочного масла;

16 г разрыхлителя;

4 яйца;

тертая цедра 1 лимона;

6 абрикосов;

1 щепотка соли.

Чтобы приготовить абрикосовый пирог, взбейте масло с сахарной пудрой и коричневым сахаром миксером, пока смесь не станет легкой и воздушной. Затем добавьте яйца и натертую цедру лимона.

Когда у вас получится однородная смесь, добавьте миндальную муку и муку, просеянную с разрыхлителем. Перемешайте и в конце добавьте соль. Вылейте полученную смесь в смазанную маслом и застеленную пергаментной бумагой квадратную форму размером 23 см.

Разровняйте тесто и выложите сверху разрезанные пополам абрикосы без косточек срезом вверх. Посыпьте сахаром сверху.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Готовность проверяйте зубочисткой, она должна выходить чистой. Достаньте пирог из духовки и дайте ему полностью остыть, прежде чем вынимать его из формы и подавать к чаю.

Также можно приготовить на зиму из абрикосов вкуснейший компот с мятой.