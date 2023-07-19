Вкус лета зимой: простой рецепт вишневого варенья

Это варенье готовят летом, чтобы наслаждаться им зимой.

Вишневое варенье — одно из самых популярных в мире. Сладкое и ароматное, оно отлично подходит для блинчиков и оладий. Им можно дополнять йогурт и мороженое. А еще его можно использовать в качестве начинки для тортов.

Приготовить его несложно, самое сложное в рецепте — это очистить ягоды от косточек в самом начале, но усилия будут щедро вознаграждены потрясающим результатом. И главное, нужно простерилизовать банки. Лучше всего это сделать в горячей воде, а потом оставить их вверх дном на чистом полотенце, чтобы вся вода стекла.

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Рецептом вкусного вишневого варенья поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.

Вишневое варенье

Ингредиенты:

2 кг вишни;

1 кг сахара;

1 лимон.

Для начала помойте ягоды под проточной водой, слейте воду и удалите косточки.

Положите вишню в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и оставьте в прохладном месте на 3 часа. Сбрызните ягоды лимонным соком, перемешайте и поставьте на огонь.

Когда смесь закипит, варить варенье полтора часа или в любом случае до достижения нужной густоты.

Время от времени перемешивайте варенье. Чтобы проверить, готово ли оно, положите каплю на блюдце и наклоните его: если капля стекает медленно, варенье готово, в противном случае продолжайте варить еще несколько минут и повторите попытку.

Как только варенье будет готово, снимите его с огня и еще горячим переложите в предварительно продезинфицированные горячей водой банки.

Закройте герметичными крышками и переверните их вверх дном до полного остывания: так создастся вакуум.

Варенье из вишни сразу готово к употреблению, но если вы хотите сохранить его до зимы, то храните банки в сухом, защищенном от света месте.

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