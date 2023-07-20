Кекс с орехами: простой рецепт десерта за 30 минут

При подаче кекс посыпать сахарной пудрой и порезать на порционные кусочки.

Мягкий кекс с ореховым вкусом, тающий во рту, – что может быть вкуснее к обеденному чаепитию. К тому же его легко приготовить, если гости на пороге. Предлагаем сделать этот десерт по рецепту из блога "Рецепты каждый день" и порадовать себя аппетитной выпечкой.

Ореховый кекс за 30 минут

Ингредиенты:

яйцо – 2 шт;

ванилин – 6 гр;

сливочное масло – 100 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

мука – 200 гр;

сахар – 100 гр;

изюм – 100 гр;

грецкие орехи – 100 г.

Способ приготовления:

В глубокой посуде или чаше миксера яйца взбить в пену, добавив ванилин и сахар, затем еще раз хорошо взбить, чтобы сахар растворился.

Туда же добавить теплое сливочное масло, снова все перемешать до однородности.

Изюм предварительно замочить в горячей воде на 10 минут. Хорошо промыть. Грецкие орехи нарезать. Лучше предварительно их немного прокалить на сухой сковородке.

Добавить в масляную смесь изюм, разрыхлитель и муку. Замесить однородное тесто без комочков, которое затем отправить в форму, выложить ровным слоем и посыпать сверху орехами. Чтобы кекс не пригорел, можно форму предварительно застелить просиликоненой пергаментной бумагой.

Выпекать кекс необходимо в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут.

При подаче кекс посыпать сахарной пудрой и порезать на порционные кусочки.

Ранее Фокус писал, как приготовить кексы с сезонными ягодами.