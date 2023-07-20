Бюджетно и вкусно: рецепт классического манника

При желании в манник можно добавить изюм.

Манник – пожалуй, одно из самых простых блюд, приготовить которое сможет даже ребенок, правда, под чутким руководством взрослых. Благодаря бюджетным ингредиентам он абсолютно доступен, но при этом очень вкусный. Предлагаем приготовить его по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день".

Манник

Ингредиенты:

яйца куриные – 3 шт;

сахар – 1 стакан;

кефир (или сметана) – 1 стакан;

крупа манная – 1 стакан;

мука – 1 стакан;

сода – 1 ч. л;

масло сливочное (или маргарин) – 100 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске яйца смешать с сахаром, взбивать около 10 минут, пока получится воздушная масса. В эту смесь влить кефир или сметану, все хорошо перемешать. Всыпать манку и просеянную с содой муку. Аккуратно размешать, чтобы не было комочков.

В эту же массу влить растопленное и предварительно остуженное масло. Остуженное для того, чтобы яйца не свернулись. Все перемешать и оставить на 10 минут, чтобы манка разбухла.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, перелить в нее тесто и поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать около 30 минут до румяной корочки.

Готовый манник разрезать на кусочки и подавать, присыпав сахарной пудрой или полив ягодным соусом.

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