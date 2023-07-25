Простейшее блюдо на ужин: рецепт фаршированных кабачков

Это блюдо невероятно просто готовить и его даже можно приготовить впрок.

Если у вас есть небольшие кабачки, и вы не знаете, что приготовить, то попробуйте сделать фаршированные кабачки в духовке. Это невероятно простое блюдо, в которое вы можете добавить что-то по своему вкусу. Рецепт был опубликован на сайте Giallo Zafferano.

Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

4 кабачка (около 300 г);

свиной фарш — 350 г;

одно яйцо;

сыр Грана Падано — 100 г;

панировочные сухари 100 г;

черный перец, соль, оливковое масло, петрушка.

Чтобы приготовить фаршированные кабачки, сначала вымойте их, не обрезая кончики и разрежьте их вдоль пополам.

Теперь ложкой извлеките мякоть кабачка, у вас получится около 400 грамм. Но оставьте немного мякоти на стенках. Очищенные кабачки посолите и отставьте в сторону.

Мякоть кабачка крупно нарежьте и положите в миску вместе со свиным фаршем. Добавьте яйцо, панировочные сухари и тертый сыр Грана Падано.

Приправьте начинку рубленой петрушкой, посолите и поперчите. Перемешайте все руками.

После того как начинка готова, возьмите форму, смажьте дно маслом и начините кабачки фаршем. Выложите их в форму и сбрызните маслом.

Запекайте их в разогретой до 190 градусов духовке 40 минут. Если у вас есть режим гриль, то поставьте его в конце приготовления минут на пять, чтобы фарш запекся. Перед подачей дайте блюду остыть.

Храните фаршированные кабачки в холодильнике в герметичном контейнере не более 1-2 дней. Вы можете заморозить их, если вы использовали свежие ингредиенты, а не размороженные.

Вы можете дополнить свою начинку по своему желанию. Можно использовать отварной рис, консервированный тунец в масле, немного сыра, нарезанного кубиками. Или вяленое мясо.

Также из кабачков вы можете приготовить вкусные сырные шарики с кабачками.