Самое вкусное блюдо из свинины: рецепт вырезки с айвой

Айву не едят в сыром виде, она слишком терпкая, но при этом очень ароматная. Так что мясо с ней выходит потрясающим.

Рецепт свиной вырезки с айвой очень прост и состоит всего из двух этапов. Сначала готовится айва со специями, а потом свинина. И вместе они создают потрясающую симфонию вкуса. Рецептом поделились на сайте Ricette Vicende.

Свиная вырезка с айвой

Ингредиенты:

1 кг свиной вырезки одним куском;

красный лук;

5 айвы;

стакан сухого белого вина;

свежий розмарин;

оливковое масло;

соль и перец;

100 миллилитров овощного бульона;

кусочек сливочного масла;

щепотка корицы;

чайная ложка сахара.

Посолите свиную вырезку, натерев ее солью и перцем с каждой стороны, сверху положите две веточки розмарина, затем обвяжите кулинарным шпагатом.

Очистите айву. Ее нужно хорошо вымыть, потом разрезать пополам, а затем и на четвертинки. Снимите кожуру, удалите семена и внутреннюю часть, которая является жесткой и волокнистой, затем нарежьте айву не слишком тонкими ломтиками и замочите их на несколько минут в холодной воде с лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. В сковороду положите немного растительного масла и кусочек сливочного масла, разогрейте и добавьте айву. Обжарьте айву на сильном огне, пока она не станет золотисто-коричневой. Добавьте соль, перец и щепотку корицы, затем сахар и деглазируйте небольшим количеством белого вина. Дайте алкоголю испариться, затем накройте крышкой и готовьте, пока айва не станет мягкой, но все еще немного твердой внутри. Попробуйте, чтобы увидеть, нужно ли вам добавить больше соли или щепотку сахара, чтобы получить правильный баланс вкуса.

Мелко нарежьте лук. В другой сковороде обжарьте свиную вырезку на оливковом масла, переворачивая ее с каждой стороны, чтобы она стала золотисто-коричневой. Добавьте лук, обжарьте его в течение нескольких секунд и добавьте белое вино. Доведите до кипения и дайте алкоголю испариться. Примерно через 30 минут добавьте айву в сковороду и продолжайте готовить.

Если у вас есть кулинарный термометр – используйте его. Температура внутри куска мяса должна быть 55 градусов.

Когда мясо будет готово, достаньте его из сковороды и заверните в алюминиевую фольгу, чтобы оно не остыла. Смешайте небольшую часть айвы с небольшим количеством горячего овощного бульона, чтобы получился однородный соус. Нарежьте свиную вырезку тонкими ломтиками и подавайте с соусом и айвой.

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