Творожная галета с абрикосами: простой рецепт вкуснейшего сезонного десерта

Вместо абрикос можно взять другие ягоды или фрукты.

В сезон созревания абрикос самое время поэкспериментировать с выпечкой, поскольку яркие и ароматные плоды обладают очень нежным и сочным вкусом. Если не знаете, что приготовить, рекомендует обратить внимание на рецепт галеты с абрикосами из блога "Рецепты каждый день". Галета – это не только сухое печенье с дырочками. Так же называется еще и французский открытый пирог. Особенность его в том, что в середину раскатанного теста выкладывается начинка, вокруг которой затем собирают края заготовки. Обычно галету делают с ягодами или фруктами, но с различными несладкими ингредиентами вроде овощей и сыра выпечка тоже получается очень вкусной.

Творожная галета с абрикосами

Ингредиенты:

сливочное масло – 150 гр;

сахар – 2-3 ст. л;

соль – 0,5 ч. л;

яйцо – 1 шт;

творог – 125 гр.

мука – 200-250 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сливочное масло нагреть до комнатной температуры, после чего хорошо перетереть с солью и сахаром , а затем добавить яйцо, творог и все снова тщательно перемешать. В эту же массу просеять муку, смешанную с разрыхлителем, замесить мягкое тесто и поставить его в холодильник на 30 минут.

Через полчаса тесто достать из холодильника, раскатать, выложить на противень, застеленный пергаментом. На него выложить половинки абрикосов, без косточек, хорошо обсыпать сахаром, защипнуть края и выпекать 20-30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму абрикосовый компот со вкусом мохито.