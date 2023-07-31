Неожиданное сочетание: как приготовить джем из арбуза на зиму

Арбузные джем – это необычное лакомство, которое порадует вас зимними вечерами.

Арбузный джем, намазанный на тосты, или блинчики, своим ярким цветом и сладостью напомнит вам о лете, когда сезон этого плода уже закончится.

Как готовится арбузное варенье? Мякоть можно использовать напрямую или можно получить сок. Из-за особенностей арбуза, фрукта, очень богатого водой, рекомендуется добавить в джем загуститель, такой как пектин или яблоки, в котором есть пектин. Тогда его консистенция получится такой, как надо. Рецепт арбузного варенья опубликовали на сайте La cucina italiana.

Арбузный джем

Ингредиенты:

500 г арбузной мякоти;

100 г сахара;

1 яблоко;

½ лимона (сок).

Снимите с арбуза кожуру и нарежьте мякоть на кусочки. Удалите косточки.

Очистите яблоко и нарежьте его кубиками, затем положите в кастрюлю, смешав арбуз, лимонный сок и сахар. Варите полчаса на небольшом огне, чтобы получить однородную массу.

За несколько минут до окончания приготовления взбейте свой джем погружным миксером, снимите пену с поверхности и продолжайте готовить, помешивая, до получения нужной консистенции.

Переложите и храните варенье в стерилизованных герметичных банках.

Также вы можете приготовить варенье из арбузных корочек.

Когда будете чистить арбуз для джема, не выбрасывайте корки. Ведь и из них можно приготовить варенье.

Варенье из арбузных корок

Ингредиенты:

1 кг арбузных корок;

400 г сахара;

1 яблоко;

1 лимон (цедра и сок).

Возьмите арбузные корки и удалите зеленую часть. Нарежьте белую часть корок небольшими кусочками и поставьте их в кастрюлю на огонь вместе с нарезанным на мелкие кусочки яблоком, сахаром, цедрой и лимонным соком.

Варите в течение часа, накрыв крышкой, но оставив небольшое отверстие и время от времени помешивая. По готовности взбиваем миксером и разливаем по стерилизованным банкам.

Напомним, также на зиму вы можете приготовить вкусное варенье из персиков с лавандой.