Как приготовить лоранский пирог с курицей: простой рецепт

Блюдо французской кухни стало своего рода ответом итальянской пицце и пасте.

Лоранский пирог, или, как его еще называют, киш, является блюдом французской кухни. Своего рода это французский ответ итальянской пицце. Если вы любите простые и сытные пироги, самое время приготовить его с начинкой из курицы, сыра и сливок по рецепту из блога "Рецепты каждый день".

Лоранский пирог

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 200 гр;

сливочное масло – 100 гр;

ледяная вода – 5 ст. л;

соль – щепотка.

Для начинки:

куриная грудка – 200 гр;

яйцо – 2 шт;

сливки 20% – 200 мл;

сыр – 100 гр;

соль – щепотка

творожный сыр – 1 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую посуду просеять муку, добавить соль, нарезанное кубиками холодное масло и все перетереть в крошку, после чего налить воду и замесить тесто. Распределить его по разъемной форме, сформировав бортики, слегка проколоть вилкой, чтобы при выпечке оно не пузырилось. Отправить тесто в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.

Для начинки куриную грудку стоит замариновать заранее. Обвалять ее в смеси из копченой паприки, соли, перца, столовой ложки оливкового масла и оставить ее мариноваться минимум на три часа, после чего отправить в духовку и запекать до готовности.

Куриное мясо нарезать кубиками.

Яйца смешать со сливками, добавить в эту массу творожный сыр и соль. На испеченную основу положить начинку, залить яичной смесью и отправить снова в духовку (200 градусов) на 25-30 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить абрикосовый пирог.