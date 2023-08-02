Вкуснейшая заготовка на зиму: как приготовить джем из тыквы

Этот джем точно порадует вас зимой. Его можно добавлять к блинчикам и тостам.

Скоро будет сезон тыквы, и тыква уже начала появляться на рынке. Так что пора готовить тыквенный джем. Это простой, универсальный и недорогой рецепт, который также подходит для тех, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты .

Это варенье, или джем из тыквы прекрасно сочетается как с голубыми, так и с очень выдержанными сырами, а также идеально подходит для блинчиков или тостов. Готовится тыквенный джем действительно просто, как пишут на сайте Cucchiaio, и всего за час можно будет заполнить предварительно стерилизованные банки и оставить их остывать.

Указанные в рецепте ингредиенты подойдут для приготовления 4 баночек по 250 грамм каждая.

Джем из тыквы

Ингредиенты:

1 кг мякоти тыквы;

300 г сахара;

1 стручок ванили.

Готовить варенье из тыквы несложно. Мякоть тыквы нарежьте кубиками и переложите в кастрюлю с сахаром.

Перемешайте, разрежьте стручок ванили вдоль, выскоблите содержащиеся внутри семена и добавить их к тыкве. Влейте 100 мл воды, накройте кастрюлю крышкой и варите варенье на медленном огне около 15-20 минут.

В этот момент снимите крышку, перемешайте ложкой и варите еще 35-40 минут или пока тыква не начнет разваливаться. Разложите по стерилизованным банкам и оставьте остывать. Подавайте тыквенное варенье с блинчиками, или тостами. Или же как дополнение к голубым или очень выдержанным сырам.

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