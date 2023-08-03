Заготовки на зиму: простой рецепт варенья из кабачков (видео)

Варенье получается красивого цвета и очень вкусным.

В сезон кабачков продолжаем делится с вами интересными рецептами вкусных блюд и заготовок из этого овоща. При слове "кабачок" на ум первой приходит кабачковая икра или, в крайнем случае, маринованные кабачки. Однако его с успехом можно использовать и для приготовления сладкого, например, варенья. Вкус у него получается такой, что ваши гости не сразу поймут, что же лежит в основе. Своим рецептом варенья из кабачков поделилась блогер Светлана Бауэр.

Варенье из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг;

лимон – 1 большой или 2 маленьких;

апельсин – 1 большой или 2 маленьких;

цедра апельсина – 1 ч. л;

цедра лимона – 1 ч. л.

сахар – 800 — 1000 гр.

Способ приготовления:

Молодые кабачки с тонкой кожицей помыть, обрезать кончики и порезать кубиками. Сложить их в посуду, где будет готовиться варенье, засыпать сахаром и дать постоять 30 минут, пока они не пустят сок.

Туда же добавить почищенные и порезанные кубиками апельсины и лимоны, а также цедру. Варить примерно 40 минут, пока варенье не загустеет, после чего разлить его в стерилизованные сухие банки, закрутить крышкой и укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить варенье из арбузных корочек.