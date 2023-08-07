Вкусная и легкая в приготовлении выпечка: рецепт торта "Пина колада"
Если любите этот коктейль, то и торт вам понравится.
Вкусный торт с ароматом кокоса и ананасов — это настоящий летний десерт. Тем более если вам нравится одноименный коктейль. Готовится он быстро, а результат вас поразит. Рецепт опубликовали на сайте "Высокий замок".
Торт "Пина колада"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 3 яйца;
- щепотка соли;
- ½ стакана сахара;
- ½ стакана пшеничной муки;
- 1/3 стакана картофельного крахмала;
- 1 ч. ложка разрыхлителя;
- 1 ст. ложка воды.
Для кокосового безе:
- 4 белка;
- ¾ стакана сахара;
- 1 ст. ложка картофельного крахмала;
- 200 г кокосовой стружки.
Для крем-пудинга:
- 1 банка ананасов (примерно 400 г);
- 1 стакан сиропа из-под ананасов;
- ½ стакана молока;
- 4 ст. ложки сахара;
- 4 желтка;
- 1 пудинг (40 г) ванильный или сливочный (без сахара);
- 200 г сливочного масла.
Для начала приготовьте бисквит. Отделите белки от желтков и взбейте их со щепоткой соли. Затем порциями всыпьте сахар и взбивайте до образования крепкой блестящей пены. Добавьте желтки и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, влейте воду и теперь аккуратно, но тщательно перемешайте ложкой.
Выложите тесто на противень (23×33 см), застеленный бумагой для выпекания. Выпекайте бисквит при 180 градусах около 30 минут.
Пока бисквит печется, приготовьте кокосовое безе. Белки взбейте с солью, постепенно добавляя сахар, до густой и блестящей пены. Всыпьте кокосовую стружку и картофельный крахмал и тщательно перемешайте. Переложите на противень и выпекать при 170 градусах тоже около получаса.
А теперь готовьте крем-пудинг с ананасом. Ананас нарежьте кубиками. Сироп налейте в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения. Молоко смешайте с пудингом и желтками, залейте кипящим сиропом, и, постоянно помешивая, варите до загустения.
Готовый пудинг охладите. Мягкое сливочное масло взбейте до белого цвета, это займет минут десять.
Затем, не прекращая миксер, добавьте пудинг и мешайте до однородности. Готовую массу перемешайте с измельченным ананасом. Теперь соберите торт. Выложите крем на бисквит, разровняйте и покройте кокосовым безе. Оставьте в холодильнике на несколько часов.
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