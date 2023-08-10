Заготовки на зиму: рецепт овощного салата "Соте"

Такой салат отлично подойдет в качестве дополнения к любому гарниру зимой.

Салаты в банках на зиму решают сразу несколько проблем. Во-первых, позволяют использовать больше продуктов при заготовке, а также являются полноценным самостоятельным блюдом. Их можно поставить на праздничный стол или использовать в качестве дополнения к гарниру на обед или ужин. Сегодня предлагаем рецепт салата "Соте" из блога "Восточная кухня", который пополнит запасы на зиму.

Салат "Соте"

Ингредиенты:

сладкий перец – 1 кг;

помидоры – 1 кг;

лук – 1 кг;

морковь – 1 кг;

баклажаны – 1,5 кг;

соль – по вкусу;

сахар – 1/2 стакана;

растительное масло – 1/2 стакана;

уксус (6%) – 1/2 стакана.

Способ приготовления:

Все овощи помыть и почистить. Сладкий перец, помидоры и лук мелко порезать. Морковь натереть на крупной терке. Баклажаны порезать кружками, посолить и оставить в глубокой миске на 30-40 минут, после чего слить жидкость и обжарить с двух сторон. Сложить в отдельную посуду.

Измельченные овощи сложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. С момента закипания тушить все на медленном огне 20 минут.

В подготовленные стерилизованные банки уложить соте слоями: первый слой – тушеные овощи, второй слой – баклажаны. Чередовать слои, пока банки не наполнятся доверху.

Заполненные банки простерилизовать 15 минут в кипящей воде, после чего закатать крышками и укутать до полного остывания. После этого перенести их в прохладное темное место на хранение.

Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные баклажаны.