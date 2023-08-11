Заготовки на зиму: как приготовить зеленую аджику
Аджика может храниться в холодильнике довольно продолжительное время.
Зеленая аджика – очень оригинальная приправа ко многим блюдам. Хоть она и менее популярна, чем красная, из томатов, но ее вкус и аромат обогатят любое блюдо, начиная от мяса и заканчивая рыбой. Как приготовить этот соус, рассказали в кулинарном блоге "Домашняя консервация".
Зеленая аджика
Ингредиенты:
- чеснок – 3-4 головки;
- лук – 3-4 шт;
- сладкий перец – 3-4 шт;
- горький перец – 3 шт;
- петрушка – пучок;
- укроп – пучок;
- фиолетовый базилик – по желанию.
Способ приготовления:
Болгарский перец и горький перец помыть, очистить от семян и хвостиков. Лук и чеснок почистить. Все овощи и зелень пропустить через мясорубку. В получившуюся массу добавить столовую ложку соли, 3 столовых ложки сахара, 0,5-1 ч. л уксусной эссенции и стакан растительного масла. Все хорошо перемешать.
Готовую аджику разлить по стерилизованным банкам, закрутить крышкой и хранить в холодильнике. В таком виде она может простоять довольно долго.
Зеленая аджика богата витаминами, но ее нужно очень осторожно употреблять тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку она получается очень острой.
Ранее Фокус писал, как приготовить универсальный соус на зиму.