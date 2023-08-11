Заготовки на зиму: как приготовить зеленую аджику

Аджика может храниться в холодильнике довольно продолжительное время.

Зеленая аджика – очень оригинальная приправа ко многим блюдам. Хоть она и менее популярна, чем красная, из томатов, но ее вкус и аромат обогатят любое блюдо, начиная от мяса и заканчивая рыбой. Как приготовить этот соус, рассказали в кулинарном блоге "Домашняя консервация".

Зеленая аджика

Ингредиенты:

чеснок – 3-4 головки;

лук – 3-4 шт;

сладкий перец – 3-4 шт;

горький перец – 3 шт;

петрушка – пучок;

укроп – пучок;

фиолетовый базилик – по желанию.

Способ приготовления:

Болгарский перец и горький перец помыть, очистить от семян и хвостиков. Лук и чеснок почистить. Все овощи и зелень пропустить через мясорубку. В получившуюся массу добавить столовую ложку соли, 3 столовых ложки сахара, 0,5-1 ч. л уксусной эссенции и стакан растительного масла. Все хорошо перемешать.

Готовую аджику разлить по стерилизованным банкам, закрутить крышкой и хранить в холодильнике. В таком виде она может простоять довольно долго.

Зеленая аджика богата витаминами, но ее нужно очень осторожно употреблять тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, поскольку она получается очень острой.

Ранее Фокус писал, как приготовить универсальный соус на зиму.