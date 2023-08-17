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Лакомство без муки с потрясающим вкусом: торт Капрезе с лимоном и белым шоколадом

Дарья Бережная
Фото: Скриншот | Торт Капрезе с белым шоколадом и лимоном

Это потрясающе вкусный десерт, который очень просто приготовить.

Торт Капрезе – это классический итальянский десерт из Кампании, который со временем стали готовить с разными вариациями. Муки в нем нет, зато есть миндаль, лимоны и белый шоколад. Все вместе создает настоящую симфонию вкуса.

Сочетание нежной влажной начинки и запеченной корочки – это именно то, что вам понравится. А как приготовить торт Капрезе, рассказали на сайте Cucchiaio.

Торт Капрезе с белым шоколадом и лимоном

Ингредиенты:

Для торта:

  • 5 яиц комнатной температуры;
  • 60 г сахарного песка;
  • 200 г очищенного миндаля;
  • 50 г картофельного крахмала;
  • 120 г сахарной пудры;
  • 2 лимона;
  • 200 г белого шоколада;
  • 50 мл миндального масла;
  • 30 мл лимончелло;
  • 8 г разрыхлителя (пакетик);
  • 1 щепотка соли.

Для украшения

  • 1 пачка чипсов из белого шоколада;
  • сахарная пудра;
  • ломтики лимона.

Чтобы приготовить Капрезе с белым шоколадом и лимоном, начните взбивать яйца в планетарном миксере с помощью венчика. Постепенно увеличивайте скорость и добавляйте сахарную пудру по одной ложке за раз. Для получения прозрачной, пенистой, устойчивой массы, увеличившейся в объеме втрое, потребуется около 10 минут. Та же операция, очевидно, может быть выполнена с парой электрических венчиков.

Миндаль измельчите в миксере и перемешайте вместе с крахмалом, сахарной пудрой, разрыхлителем и щепоткой соли. Мелко натрите белый шоколад и цедру лимона и добавьте их в миндальную смесь.

Лопаткой поэтапно смешайте смесь миндаля и белого шоколада с яйцами: мешайте нежно и аккуратно, круговыми движениями снизу вверх. Затем медленно влейте миндальное масло и лимончелло, продолжая быстро перемешивать, пока смесь не станет однородной.

Вылейте тесто в разъемную форму диаметром 24 см, застеленную пергаментной бумагой, и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут. Затем уменьшите температуру до 160 градусов и пеките 50 минут, проверяя готовность зубочисткой, которая, вставленная в центр пирога, должна выйти чистой.

Дайте пирогу остыть в форме, прежде чем вынимать его. Подавайте торт Капрезе с белым шоколадом и лимоном, украсив его сахарной пудрой, шоколадной стружкой и несколькими ломтиками лимона.

Если вам нравится идея готовить десерты без муки, попробуйте приготовить торт Капрезе по классическому рецепту с темным шоколадом. По легенде, именно такой торт любит печально известный мафиозо Аль Капоне.