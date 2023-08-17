Лакомство без муки с потрясающим вкусом: торт Капрезе с лимоном и белым шоколадом
Это потрясающе вкусный десерт, который очень просто приготовить.
Торт Капрезе – это классический итальянский десерт из Кампании, который со временем стали готовить с разными вариациями. Муки в нем нет, зато есть миндаль, лимоны и белый шоколад. Все вместе создает настоящую симфонию вкуса.
Сочетание нежной влажной начинки и запеченной корочки – это именно то, что вам понравится. А как приготовить торт Капрезе, рассказали на сайте Cucchiaio.
Торт Капрезе с белым шоколадом и лимоном
Ингредиенты:
Для торта:
- 5 яиц комнатной температуры;
- 60 г сахарного песка;
- 200 г очищенного миндаля;
- 50 г картофельного крахмала;
- 120 г сахарной пудры;
- 2 лимона;
- 200 г белого шоколада;
- 50 мл миндального масла;
- 30 мл лимончелло;
- 8 г разрыхлителя (пакетик);
- 1 щепотка соли.
Для украшения
- 1 пачка чипсов из белого шоколада;
- сахарная пудра;
- ломтики лимона.
Чтобы приготовить Капрезе с белым шоколадом и лимоном, начните взбивать яйца в планетарном миксере с помощью венчика. Постепенно увеличивайте скорость и добавляйте сахарную пудру по одной ложке за раз. Для получения прозрачной, пенистой, устойчивой массы, увеличившейся в объеме втрое, потребуется около 10 минут. Та же операция, очевидно, может быть выполнена с парой электрических венчиков.
Миндаль измельчите в миксере и перемешайте вместе с крахмалом, сахарной пудрой, разрыхлителем и щепоткой соли. Мелко натрите белый шоколад и цедру лимона и добавьте их в миндальную смесь.
Лопаткой поэтапно смешайте смесь миндаля и белого шоколада с яйцами: мешайте нежно и аккуратно, круговыми движениями снизу вверх. Затем медленно влейте миндальное масло и лимончелло, продолжая быстро перемешивать, пока смесь не станет однородной.
Вылейте тесто в разъемную форму диаметром 24 см, застеленную пергаментной бумагой, и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут. Затем уменьшите температуру до 160 градусов и пеките 50 минут, проверяя готовность зубочисткой, которая, вставленная в центр пирога, должна выйти чистой.
Дайте пирогу остыть в форме, прежде чем вынимать его. Подавайте торт Капрезе с белым шоколадом и лимоном, украсив его сахарной пудрой, шоколадной стружкой и несколькими ломтиками лимона.
Если вам нравится идея готовить десерты без муки, попробуйте приготовить торт Капрезе по классическому рецепту с темным шоколадом. По легенде, именно такой торт любит печально известный мафиозо Аль Капоне.