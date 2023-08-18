Заготовки на зиму: рецепт вкуснейшего салата с рисом и овощами (видео)

Такой салат вполне может быть самостоятельным блюдом на столе, а не только добавкой к гарнирам. Он также отлично подходит для намазки на бутерброды.

Вкусный салат с рисом и овощами станет не только хорошей добавкой к гарнирам зимой, но и вполне хорош как самостоятельное блюдо. Он вкусный, утоляет голод и не оставляет в желудке чувство тяжести. Рецептов его приготовления существует немало. Своим проверенным методом поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Салат на зиму с рисом

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

перец – 250 гр;

лук – 250 гр;

морковь – 250 гр;

шлифованный рис – 0,5 стакана;

растительное масло – 0,5 стакана;

соль – 1 — 1,5 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

уксус (9%) – 1 ст. л;

красный перец по желанию.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, измельчить, сложить в глубокую кастрюлю, тушить 10 минут, после чего добавить мелко порезанный лук и снова тушить 10 минут. Морковь почистить и натереть на крупной терке. Перец очистить от семян, порезать полосками или кубиками. Добавить в кастрюлю перец и морковь, тушить еще 15 минут.

Затем туда же влить масло, соль, сахар, жгучий перец по желанию, добавить хорошо промытый рис и тушить еще 40-60 минут. Если масса будет очень густой, можно добавить воды.

За 10 минут до конца добавить уксус.

Готовый салат еще горячим разлить в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть и укутать до остывания. После этого вынести банки с салатом в прохладное место.

Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму салат "Соте".