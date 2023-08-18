Заготовки на зиму: рецепт вкуснейшего салата с рисом и овощами (видео)
Такой салат вполне может быть самостоятельным блюдом на столе, а не только добавкой к гарнирам. Он также отлично подходит для намазки на бутерброды.
Вкусный салат с рисом и овощами станет не только хорошей добавкой к гарнирам зимой, но и вполне хорош как самостоятельное блюдо. Он вкусный, утоляет голод и не оставляет в желудке чувство тяжести. Рецептов его приготовления существует немало. Своим проверенным методом поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.
Салат на зиму с рисом
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- перец – 250 гр;
- лук – 250 гр;
- морковь – 250 гр;
- шлифованный рис – 0,5 стакана;
- растительное масло – 0,5 стакана;
- соль – 1 — 1,5 ст. л;
- сахар – 2 ст. л;
- уксус (9%) – 1 ст. л;
- красный перец по желанию.
Способ приготовления:
Помидоры помыть, измельчить, сложить в глубокую кастрюлю, тушить 10 минут, после чего добавить мелко порезанный лук и снова тушить 10 минут. Морковь почистить и натереть на крупной терке. Перец очистить от семян, порезать полосками или кубиками. Добавить в кастрюлю перец и морковь, тушить еще 15 минут.
Затем туда же влить масло, соль, сахар, жгучий перец по желанию, добавить хорошо промытый рис и тушить еще 40-60 минут. Если масса будет очень густой, можно добавить воды.
За 10 минут до конца добавить уксус.
Готовый салат еще горячим разлить в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть и укутать до остывания. После этого вынести банки с салатом в прохладное место.
Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму салат "Соте".