Оригинальное летнее блюдо: рецепт фаршированных помидоров

Если вы любите сочетание вкусной начинки и свежих овощей, то попробуйте фаршированные помидоры.

Помидоры, фаршированные рисом, это очень летнее блюдо , которое можно есть теплым или холодным. В нем сочетаются все средиземноморские ароматы: чеснок, базилик, сами сочные помидоры.

Это блюдо готовят в Италии в буквально каждой семье, дополняя начинку по собственному вкусу. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.

Помидоры, фаршированные рисом

Ингредиенты:

6 больших круглых красных помидоров;

250 г риса арборио (или круглого риса);

1 зубчик чеснока;

1 пучок петрушки;

2 веточки мяты;

базилик;

оливковое масло, соль, перец.

Для начала, вымойте и обсушите помидоры. Острым ножом отрежьте их примерно на две трети от высоты, чтобы получились шляпки, которые вы будете использовать. Держите их в стороне. С помощью чайной ложки опустошите помидоры, собрав мякоть прямо в миску, стараясь не проткнуть дно. Переверните помидоры вверх дном и дайте стечь лишней жидкости.

Смешайте томатную мякоть и профильтруйте ее через мелкое сито, чтобы удалить семена. Если хотите, можете этот этап пропустить.

Измельчите чеснок с мятой, базиликом и петрушкой и добавьте их в томатную смесь. Добавьте сырой рис, который вы промыли под проточной водой и приправили маслом, солью и перцем. Оставить ароматизироваться на 1 час.

Разложите помидоры на противне, застеленном пергаментной бумагой. Наполните их приготовленной смесью с помощью ложки и накройте помидорными "крышечками". Сбрызните их оливковым маслом и запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50-55 минут.

Достаньте помидоры, фаршированные рисом, из духовки и подавайте теплыми или комнатной температуры.

Также вы можете нафаршировать вкусной начинкой кабачки. И у вас получится очень летнее блюдо со свежим вкусом.