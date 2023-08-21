Легкий куриный пирог с кабачком: простой рецепт очень вкусного сезонного блюда
Такой пирог вкуснее всего, когда он теплый.
Тема кабачков все еще остается актуальной, поскольку они продолжают созревать в несметных количествах, а число тех, кому этот овощ передали родственники из деревни, по-прежнему стабильно высокое. Сегодня предлагаем вам новый рецепт блюда из кабачков, который обязательно останется в ваших кулинарных блокнотах, поскольку пирог с кабачком и курицей – отличное дополнение к летнему меню. Он легкий, сытный и не грозит лишним жиром на бедрах и животе. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день"
Легкий куриный пирог с кабачком
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 300 гр;
- мука – 50 гр;
- яйцо – 2 шт;.
- кабачок – 1 шт;
- молоко – 150 гр;
- сыр твердый – 50 гр;
- разрыхлитель -1/2 ч. л.
- приправы (черный перец, карри, итальянские травы) – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное филе мелко нарезать. Яйца взбить с солью и молоком, добавить муку, разрыхлитель и приправы. В тесто положить куриное филе, натертый на терке сыр, нарезанный кабачок. Все хорошо размешать и переложить в форму для выпечки.
Пирог выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 35-40 минут, пока не появится золотистая корочка. Вкуснее всего пирог, когда он теплый, но и после остывания это – отличный перекус.
Ранее Фокус писал, как приготовить варенье из кабачков.