Легкий куриный пирог с кабачком: простой рецепт очень вкусного сезонного блюда

Такой пирог вкуснее всего, когда он теплый.

Тема кабачков все еще остается актуальной, поскольку они продолжают созревать в несметных количествах, а число тех, кому этот овощ передали родственники из деревни, по-прежнему стабильно высокое. Сегодня предлагаем вам новый рецепт блюда из кабачков, который обязательно останется в ваших кулинарных блокнотах, поскольку пирог с кабачком и курицей – отличное дополнение к летнему меню. Он легкий, сытный и не грозит лишним жиром на бедрах и животе. Как его приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день"

Легкий куриный пирог с кабачком

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 300 гр;

мука – 50 гр;

яйцо – 2 шт;.

кабачок – 1 шт;

молоко – 150 гр;

сыр твердый – 50 гр;

разрыхлитель -1/2 ч. л.

приправы (черный перец, карри, итальянские травы) – по вкусу;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе мелко нарезать. Яйца взбить с солью и молоком, добавить муку, разрыхлитель и приправы. В тесто положить куриное филе, натертый на терке сыр, нарезанный кабачок. Все хорошо размешать и переложить в форму для выпечки.

Пирог выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 35-40 минут, пока не появится золотистая корочка. Вкуснее всего пирог, когда он теплый, но и после остывания это – отличный перекус.

Ранее Фокус писал, как приготовить варенье из кабачков.